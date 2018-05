"We willen kinderen niet 'gewoon' opvangen" 'T NARRENSCHIP SCOORT OP VLAK VAN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING RONNY DE COSTER

29 mei 2018

02u43 0 Brakel Kinderopvang 't Narrenschip heeft de Gouden Kinderschoen voor samenwerking gewonnen, met dank aan een project dat het wereldbeeld van de kinderen hielp verbreden. Zo leerden ze onder meer djembe spelen en maakten ze ook een fotoboek van hun activiteiten.

De Gouden Kinderschoen is een initiatief van de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten (VVSG), die daarmee inspirerende, lokale projecten rond kinderopvang in de kijker zet. De prijs wordt elk jaar in vijf verschillende categorieën uitgereikt. De Brakelse kinderopvang 't Narrenschip werd uitgeroepen tot winnaar in de reeks 'samenwerking'.





"Wij hadden tijdens de vakantie een samenwerkingsproject opgezet met de Brakelse Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (BRAVO)", vertelt Annick Depraetere, coördinator van 't Narrenschip. "Elke week brachten we samen een andere hulporganisatie bij de kinderen onder de aandacht. Brakelse vzw's die aan ontwikkelingssamenwerking doen, hadden elk een project voorbereid dat ze dan samen met de kinderen uitwerkten. Dat heeft geleid tot gesprekken tussen de kinderen, en zorgde ervoor dat hun wereldbeeld vergroot werd."





"'t Narrenschip is een kinderopvang, maar wij vinden dat we meer kunnen doen dan kinderen alleen maar 'opvangen'", gaat Depraetere verder. "De bedoeling van de samenwerking met BRAVO was de kinderen een bredere kijk op de samenleving te doen krijgen. Ze hebben onder meer djembe leren spelen. We hebben van het hele project ook een fotoboek gemaakt."





Seniorenraad

Gisteren kwam dan de beloning: de opvang kreeg van de VVSG de felbegeerde Gouden Kinderschoen. "Wij vangen hier elke dag onvereer zestig kinderen op en tellen per jaar ongeveer vijfhonderd verschillende kinderen als je ook vakantieopvang meetelt. Een kinderopvang komt niet snel in het nieuws als het goed gaat, daarom zijn we vandaag ook bijzonder trots. Die Gouden Kinderschoen krijgt hier een prominente plaats", aldus Depraetere.





"Maar het verhaal stopt hier niet. De bedoeling is om elke zomervakantie met een andere adviesraad in samenwerking te gaan om activiteiten met de kinderen te organiseren en om telkens een tastbare herinnering te maken in de vorm van een boekje. Vermoedelijk zal de seniorenraad de volgende adviesraad zijn met wie we in zee gaan."