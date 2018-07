"Vraag om terug te keren, klinkt massaal" STEFAAN DEVLEESCHOUWER KRIJGT DERDE PLAATS OP LIJST OPEN VLD RONNY DE COSTER

02u50 0 Brakel Stefaan Devleeschouwer neemt in oktober dan toch deel aan de verkiezingen. "Ik doe dat op massale vraag van de inwoners van Brakel en het was ook de wens van mijn partij", motiveert de voormalige burgemeester van Brakel. "Wij hebben nooit aan Stefaan getwijfeld",

Het was ten huize Alexander De Croo in Michelbeke dat de liberalen gisteravond de namen en gezichten van de kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen bekend maakten. Alexander De Croo als lijstrekker en Marleen Gyselinck op de tweede plaats, dat is geen verrassing. Maar het was afwachten of de afgetreden burgemeester Stefaan Devleeschouwer zou toehappen voor de derde plaats die zijn partij voor hem had vrijgehouden. Ja dus: de populaire liberaal dook, vergezeld van zijn echtgenote, op in de tuin van De Croo en neemt de handschoen terug op.





Devleeschouwer zegt het mentaal nog altijd moeilijk te hebben na het auto-ongeval waarbij hij in april betrokken geraakte en waarna hij een positieve ademtest had afgelegd.





"Ik heb heel lang nagedacht over de vraag of ik wel naar de politiek terug wil en kan, en of ik me in oktober weer kandidaat zou stellen. De jongste weken kom ik stilaan ook meer en meer onder de mensen en het zijn uiteindelijk de inwoners van onze gemeente die me overhaald hebben. De vraag om terug te keren, klinkt massaal. Dat geeft me een warm gevoel en vertrouwen. Ook mijn partij heeft mijn plaats op de lijst 'open' gehouden. Dus antwoord ik met veel goesting 'ja' op de uitnodiging om in oktober weer mee te doen met de verkiezingen", motiveert Devleeschouwer zijn politieke comeback.





Devleeschouwer kreeg opvallend luid applaus toen Alexander De Croo hem aankondigde als de man waarin de partij haar vertrouwen nooit had verloren. "Iedereen komt wel een keer iets tegen, maar aan Stefaan hebben wij nooit getwijfeld", aldus De Croo.





Schepen Sabine Hoeckman, OCMW-voorzitter Marijn Devalck en schepen Peter Vanderstuyf vervolledigen de top-zes op de lijst waarmee de Brakelse liberalen naar de gemeenteraadsverkiezingen trekken. Dan volgen Marcel Saeytijdt, Karen Vekeman, Johnny Roos, Wesley Roos, Delphine Bogaert, Marc De Pessemier, Nancy De Geeter, Bartel Seghers, Anja Van den Borre, Amber Coppens, Marleen Aubeeck, Tom De Geyter, Sofie Destercke, Jolanne Vander Maelen-Cabo en Sabine Burens.





Schepen André Flamand en ereburgemeester Herman De Croo duwen samen de lijst, die de partij nu nog ter goedkeuring voorlegt aan haar leden in Brakel.