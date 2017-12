"Uit de grond van mijn hart: merci" De warmste verhalen van 2017 | Collega's helpen agente Kathy Van Nieuwenborgh in strijd tegen kanker THOMAS VANDEWALLE

02u32 0 DCRB De collega's van Kathy Van Nieuwenborgh kijken al even hard uit naar het moment dat Kathy weer aan de slag kan. Brakel Kathy Van Nieuwenborgh (36) uit Brakel mag na een jaar strijden tegen kanker mogelijk in maart weer aan de slag bij de politiezone Schelde-Leie. Terug naar haar collega's, die haar het afgelopen jaar mee uit deze donkere periode in haar leven hebben gesleurd. Zo organiseerden ze bijvoorbeeld een benefiet voor haar. "Zonder hen en mijn familie was mijn gevecht tegen de ziekte nooit gelukt", vertelt Kathy dankbaar.

Een vechtjaar. Zo zal Kathy Van Nieuwenborgh zich 2017 herinneren. De agente van de politiezone Schelde-Leie had te kampen met vermoeidheid. IJzertekort, dacht ze. Tot ze de onverbiddelijke diagnose van nierkanker kreeg. "Ik wist niet wat ik hoorde", zucht Kathy. "Als jonge vrouw verwacht je zoiets niet."





RV

Tumor

Toch bleek het al snel menens te zijn. Amper een week later werd een van haar nieren verwijderd. Er zat een tumor van zestien centimeter in. 'Een kleine voetbal', zo omschreef haar arts het. Maar met die ingreep was het probleem nog niet opgelost. Er waren ook uitzaaiingen op haar longen, hersenen en botten. "Een beetje overal, dus. Volledig genezen kan niet meer. Dat werd me onmiddellijk duidelijk gemaakt. De vraag is vooral hoe lang me nog rest. Ik heb gevraagd aan de dokter of ik dit alles had kunnen voorkomen, maar dat blijkt niet het geval. Ik heb gewoon brute pech."





Benefiet

Op het politiekantoor sloeg het nieuws in als een bom. Kathy was er nog maar anderhalf jaar aan de slag, maar voelde zich onmiddellijk op haar plek. "Eindelijk had ik mijn droomjob gevonden en toen werd ik ziek. Zo onrechtvaardig."





Haar collega's bleven niet bij de pakken zitten en organiseerden een benefiet in zaal Racing in Gavere zodat Kathy zich financieel geen zorgen moest maken en leuke dingen kon doen met haar gezin. In totaal kwamen driehonderd personen de benen onder tafel schuiven, waarmee het evenement uitverkocht was. "We hebben tientallen mensen moeten weigeren", zegt communicatieverantwoordelijke Katie Lefever van de politiezone Schelde-Leie. "Dit toont perfect aan hoe geliefd Kathy is."





De benefiet heeft 7.300 euro opgebracht.





Herinneringen maken

Kathy deed wat ze beloofd had en gebruikte de centen om samen met haar gezin herinneringen te maken. Zo trok ze samen met haar echtgenote Sandrien en zoontje Naeyam (7) naar Corfu om even op adem te komen. "Ook voor hen is het geen makkelijke periode geweest", beseft Kathy. "Zij moesten ook leren omgaan met het feit dat ik terminaal ziek was. Bovendien kregen ze ook nog eens te kampen met mijn humeurschommelingen. Het ergste vond ik de epilepsieaanval die ik heb gekregen toen ik eens alleen thuis was met mijn zoontje. Dat heeft enorm veel indruk op hem gemaakt. Daar voel ik me schuldig over, al besef ik ook wel dat ik er niets kon aan doen."





Deze kerstvakantie gaan ze met hun drietjes samen skiën. "Hopelijk kan ik hen daar wat in de watten leggen om hen te bedanken voor de steun. Ondertussen heb ik weer meer energie, waardoor ik misschien ook zelf op de latten zal kunnen staan", gaat Kathy hoopvol verder.





Behandeling

Ook al is volledig genezen volgens de dokters dan misschien niet mogelijk, toch ziet het er goed uit voor de agente. "Het lijkt eindelijk de goeie kant op te gaan. De immunotherapie slaat aan, waardoor alle uitzaaiingen in mijn hoofd ondertussen weg zijn. In mijn longen zijn ze dan weer zo klein geworden dat de dokters zelfs niet meer kunnen zien of het nu littekens of kankercellen zijn. Wetende dat de behandeling in slechts één op de vijf gevallen echt aanslaat, prijs ik me enorm gelukkig."





Op dit moment moet Kathy nog om de veertien dagen naar het ziekenhuis, waar ze medicijnen via een infuus krijgt toegediend. "In februari moet ik weer onder de scanner. Als dan blijkt dat de positieve resultaten zich verderzetten, kan ik in maart misschien weer aan de slag."





Daar kijkt niet alleen zij, maar ook de hele ploeg van de politiezone Schelde-Leie hard naar uit. "We hebben haar dan ook enorm gemist", klinkt het er unaniem. "Kathy is een toffe collega aan wie je alles kunt vragen en met wie het bijzonder fijn samenwerken is. Ze gaat vooral mee op interventies, maar is ook de contactpersoon voor bijzondere jeugdzorg."





Twijfels

Maar zo hard ze staat te popelen om terug aan het werk te gaan, zo groot zijn de twijfels in haar hoofd. "Ik geef toe dat ik een beetje bang ben. Zal mijn lichaam het wel aankunnen? Die vraag houdt me vaak bezig. Ik pluk de dag en probeer niet te ver vooruit te kijken, maar er zijn soms wel donkere dagen. Het gaat nu goed met me, maar niemand weet hoe het de volgende maanden zal zijn. Dat is bijzonder lastig voor iemand die graag de touwtjes in handen heeft. Anderzijds heb ik wel al bewezen dat ik een redelijk sterk lichaam heb. Eens ik weer aan de slag ga, zal ik uiteraard ook kunnen rekenen op mijn collega's. Zij zijn me blijven steunen, blijven bezoeken en berichtjes blijven sturen, ook al was ik hier eigenlijk nog maar een nieuweling. Ik geloof echt dat mijn vooruitgang zonder hen en mijn familie niet mogelijk was geweest. Samen met mij zijn ze altijd blijven geloven in een goeie afloop. Daarvoor heel oprecht: merci!"