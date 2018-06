"Ons centrum mag weer gezien worden" FRAAI MARKTPLEIN BELOONT 18 MAANDEN GEDULD RONNY DE COSTER

18 juni 2018

02u31 0 Brakel In hartje Nederbrakel is gisteren het vernieuwde marktplein feestelijk ingehuldigd. Vele honderden Brakelaars kwamen genieten van gratis drankjes en hapjes en leken het er allemaal over eens: "Het centrum van Nederbrakel mag gezien worden."

Achttien maanden moesten de Brakelaars geduld oefenen: ploeterden ze niet door de modder, dan moesten ze door het stof. Vaak gehoorde kritiek: 't ligt overal open en 't gaat niet vooruit.





Ook de verkeersafwikkeling in de centrumgemeente heeft de voorbije maanden flink wat gemor veroorzaakt, vooral omdat het gemeentebestuur leek te experimenteren met de wijziging van de rijrichtingen in enkele straten.





"Het heeft allemaal lang geduurd, voor sommige handelaars véél te lang. Maar het resultaat mag gezien worden", vindt Paul Faignaert, gewezen uitbater van een frituur aan het Stationsplein. "Daar hebben we met de heraanleg van de straat indertijd minder geluk gehad: de gemeente heeft daar het handelsleven de doodsteek gegeven, onder meer door de parking weg te nemen. Misschien hebben ze eruit geleerd, want de renovatie van de Markt is véél geslaagder. Ik denk dat dit plein alles heeft om van het centrum weer een levende buurt te maken", besluit Paul.





Ook André Limpens, Anita Desert, Paula Walravens en Etienne De Cock uit Everbeek zijn vol lof voor het vernieuwde dorpscentrum van Brakel, terwijl ze op een bankje bij de waterpartij van een glaasje genieten. "We hebben het centrum van Nederbrakel door de werkzaamheden een tijd gemeden en trokken dan eerder naar Geraardsbergen, maar nu hebben we alle redenen om terug in Nederbrakel onze inkopen te doen en een terrasje te zoeken. Voor een kleine gemeente als Brakel is dit toch wel een formidabel mooi dorpsplein geworden", bedenkt Anita.





4 miljoen euro

Titelvoerend burgemeester Alexander De Croo (Open Vld) maakt ook die vergelijking. "Kijk maar in de wijde omgeving rond ons: ik zie toch niet meteen een gemeente van ons kaliber die met zo'n mooi dorpsplein kan pronken. En het heeft inderdaad allemaal lang geduurd, maar het was technisch ook een heel zwaar dossier: dit ging niet alleen om het vernieuwen van het wegdek en het herinrichting van de openbare ruimte: we hebben ook het volledige rioleringsnet vernieuwd. Op papier zijn we hier zelfs 20 jaar mee bezig geweest", aldus De Croo. Onder applaus zette hij de nieuwe fonteinen in gang.





De vernieuwing van de Brakelse dorpskern heeft ruim 4 miljoen euro gekost.