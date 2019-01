“Niet aanvaardbaar dat Horebeke zwaar verkeer omleidt naar Brakel” Horebeke wil tonnagebeperking op de N454. Brakel vreest al het zwaar verkeer te moeten slikken Ronny De Coster

07 januari 2019

17u43

Bron: Eigen berichtgeving 0 Brakel Is er een relletje in de maak tussen het Brakelse en het Horebeekse gemeentebestuur? Het plan van Horebeke om zwaar verkeer te verbieden op de N454 die dwars door Horebeke loopt, maakt de Brakelse buren alvast ongerust. “Het kan niet dat al dat zwaar verkeer naar ons wordt gestuurd”, klinkt het bij meerderheid en oppositie in Brakel.

Het is Brakels oppositieraadslid Kris Wattez (CD&V) die over de Horebeekse kwestie aan de alarmbel trekt. Horebeke heeft plannen om het zwaar vervoer niet meer toe te laten op de N454. Dat is de Dorpsstraat en Broekestraat, die door centrum van Horebeke loopt en die de Hauwaart in Mater verbindt met de Boekelbaan in Zwalm.

“Door die maatregel zal het zwaar verkeer komende van Zottegem en Zwalm aan het kruispunt Den Os omgeleid worden richting Brakel. Ook verkeer vanuit Oudenaarde zou dan via Brakel naar Zottegem moeten. Daardoor zal de verkeersdruk op het grondgebied van Brakel, en dan vooral in de deelgemeenten Elst (Gentsetraat) en Zegelsem (Oudenaardsestraat) sterk toenemen”, vreest Wattez.

“Nù al zo druk!”

“Beide wegen kreunen vandaag als verbindingsassen al zwaar onder de huidige verkeersdruk, laat staan wat dit binnenkort zal worden als er nog meer verkeer te slikken valt”, bedenkt de CD&V’er. “De Brakelse bestuursmeerderheid kan dit niet zomaar toelaten en moet daarom in het belang van de Brakelse inwoners onmiddellijk de nodige stappen ondernemen richting Horebeeks bestuur. Dit probleem overstijgt de gemeentegrenzen. De Horebeekse beleidsmakers mogen hier niet cavalier seul spelen en moeten op hun verantwoordelijkheid gewezen worden. Brakel is de voorbije jaren al bijzonder tolerant geweest door samen met Horebeke een buitenschoolse kinderopvang op te starten en de inwoners van Horebeke toe te laten op het Brakelse containerpark. Wij vragen aan Horebeke, in het belang van toekomstige samenwerkingen, dan ook onverwijld terug te keren op deze beslissing”, zegt Wattez.

Rond de tafel zitten

Sabine Hoeckman (Open Vld), die de schepen van Mobiliteit wordt in het nieuwe gemeentebestuur van Brakel, kondigt alvast aan, dat de bestuurders van de gemeente Horebeke van haar nog een bezoekje mogen verwachten. “Het kan inderdaad niet de bedoeling zijn, dat wij in Brakel het zwaar verkeer moeten slikken, dat in Horebeke zou geweerd worden. Langs de Oudenaardsestraat en de Gentsetraat staan heel veel woningen. We gaan niet toelaten, dat zwaar doorgaand verkeer vanuit Horebeke verplicht wordt om over ons grondgebied een ommetje te maken. We zullen met het gemeentebestuur van Horebeke en met het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) Oost-Vlaanderen, dat wegbeheerder is, hierover rond de tafel zitten”, kondigt Hoeckman aan.

Mobiliteitsplan uitwerken

Haar partijgenote en kersvers Horebeeks burgemeester Cynthia Browaeys lijkt niet erg onder de indruk van het protest uit Brakel. “We zijn inderdaad van plan om bij AWV een tonnagebeperking te vragen voor de gewestweg die door Horebeke loopt. Maar het gaat niet alleen over die weg: er zijn in Horebeke ook tal van gemeentewegen die kreunen onder zwaar verkeer dat daar eigenlijk niet hoeft te rijden. Ook daar moeten we ingrijpen. Al die maatregelen zullen deel uitmaken van een mobiliteitsplan dat we uitwerken voor onze gemeente”, voorziet Browaeys.