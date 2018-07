"Mooiste verjaardagscadeau ooit" Viktor viert 90ste verjaardag met luchtdoop FRANK EECKHOUT &

26 juli 2018

02u32 0 Brakel Hij blies 90 kaarsjes uit, maar dat hield de kranige Viktor Droesbeke uit Parike niet tegen om zijn ultieme droom waar te maken. Op het vliegveld in Overboelare stapte hij maandag voor het eerst in een vliegtuig. "Het heeft me deugd gedaan. Ik heb de smaak te pakken", vertelt de man.

Viktor Droesbeke uit Rameiveld in Parike mocht afgelopen maandag zijn 90ste verjaardag vieren. Getuige daarvan zijn de vele verjaardagskaartjes op zijn dressoir én de foto's van een onvergetelijk verjaardagsfeest. Dat vond niet plaats in zijn living of een muffe parochiezaal, maar op het vliegplein van Overboelare.





"De man van mijn kleindochter is er piloot en hij heeft ervoor gezorgd dat er enkele tenten mochten opgezet worden", doet Viktor het verhaal. "Er waren maar liefst 80 gasten, waaronder ook alle buren. Het werd een Breughelfeest, ken je dat? Alle soorten boerenkost. Smaken dat het deed. En uiteraard mocht ook een accordeonist niet ontbreken. Ik speel zelf nog elke dag op mijn accordeon. Het ding weegt bijzonder zwaar, maar houdt me fit."





Herboren

Tot zijn grote verbazing mocht Viktor maandag ook in een vliegtuig stappen, een kleine Dimona waarin maar plaats is voor één passagier. "Een verrassing van formaat en zonder twijfel mijn mooiste verjaardagscadeau ooit", vervolgt Viktor niet zonder trots. "Ik had nog nooit gevlogen. Ik heb altijd veel gewerkt en het is er gewoon nooit van gekomen. Maar het was goed. Heel goed zelfs. We zijn over Parike gevlogen en hier en daar heb ik toch wat kunnen herkennen vanuit de lucht."





Jan De Roo, de man van zijn kleindochter, was de piloot van dienst. "Hij was de perfecte gids. Wat me wel opviel is dat hij niet stopte met praten", glimlacht Viktor. "Op die manier trachtte hij me waarschijnlijk op mijn gemak te stellen. Maar bang was ik niet. Ik ben nooit van iets benauwd geweest. Weet je, het heeft me zelfs deugd gedaan. Ik voel me een beetje herboren. En achteraf hebben we een goed glas gedronken." Viktor heeft de smaak in elk geval te pakken. "Als ik nog eens de kans krijg, ga ik zeker mee. Naar het buitenland? Neen, dat hoeft niet. Vliegen over Parike is al mooi genoeg. Ik mag ook niet te lang weg zijn, want ik heb hier mijn dagelijkse bezigheden en een strik programma. Elke dag sta ik om 6 uur op, waarna ik een halfuur op de hometrainer sta. Daarna ga ik drie kilometer wandelen en drink ik om 11 uur een jenever met de buurman. Door al deze zaken voel ik me op mijn negentigste nog jong en fit. Het is dus beter dat ik mijn programma niet te veel wijzig", besluit hij.