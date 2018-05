"Massale steun" in rechtbank voor verdachte arts DOKTER STAAT TERECHT VOOR MOORD OP VROUW, NEGEN JAAR NA HAAR DOOD STEPHANIE ROMANS

26 mei 2018

02u37 1 Brakel Spoedarts K.P. (49) staat negen jaar na de dood van zijn vrouw terecht voor moord. Het gerecht denkt dat de dokter zijn vrouw in 2009 een overdosis insuline gaf. De arts gaat voor de vrijspraak. "Niemand gelooft in zijn schuld", zegt zijn advocate Ann Van De Steen.

Het moordproces tegen spoedarts K.P. in de rechtbank van Oudenaarde laat al zeven jaar op zich wachten. In 2011 - twee jaar na het overlijden van zijn vrouw - werd hij verdachte van moord op zijn vrouw. Wetsartsen kwamen met een verslag waarin ze stellen dat de vrouw van P. overleed aan een overdosis insuline. Die zou zijn toegediend door haar man.





Opnieuw uitgesteld

Donderdag stond K.P. - bijgestaan door zijn familie - in de rechtbank: klaar om eindelijk zijn onschuld te bewijzen. Want die is, zo zegt zijn advocate, overduidelijk. "Anders zouden de moeder van zijn gestorven echtgenote, haar broer en zijn nieuwe partner hem toch niet tot in de rechtbank komen steunen? Het gerecht heeft hem zelfs nooit aangehouden. Het onderzoek is een rommeltje en de zaak had nooit zo lang mogen aanslepen", aldus Ann Van De Steen.





Dat de rechtbank het proces donderdag opnieuw moest uitstellen, was dan ook een grote teleurstelling. De rechter kon niet anders: de twee wetsdokters die hun verslag moesten komen uitleggen, waren er niet. Eén van de experts was gedagvaard op een verkeerd adres. De tweede kwam simpelweg niet opdagen.





Getreuzel in onderzoek

"Ik zag de zitting vol vertrouwen tegemoet omdat er eindelijk een einde zou komen aan een bijna negen jaar aanslepende zaak", zegt de arts in Het Nieuwsblad. "Negen jaar geleden stond mijn wereld stil. Toen stierf de moeder van mijn drie kinderen, de vrouw met wie ik twintig jaar samen was. Twee twee jaar later werd ik zonder enig bewijs in verdenking gesteld en kwam ik in deze juridische mallemolen terecht."





Advocate Van De Steen vind ook dat het dossier al veel te lang aansleept. Ze heeft ondertussen een procedure gestart bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. "De redelijke termijn is ruimschoots overschreden", zegt de advocate. "Er is getreuzeld in het onderzoek: dezelfde expert die niet naar de zitting kwam, heeft pas na drie jaar zijn handtekening onder het verslag gezet. Zonder die handtekening kon de zaak niet verder."





De advocate wil niet zeggen welke elementen haar cliënt zullen vrijpleiten. "Dat zeg ik pas op het proces op 12 september."