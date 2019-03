“Klimaatopwarming? Stop eens met alle veeboeren de schuld te geven!” Ronny De Coster

14 maart 2019

13u59

Bron: Eigen berichtgeving 0 Brakel “Kleine landbouwers, die nochtans met respect voor de natuur koeien kweken, worden de jongste weken door klimaatactivisten gestigmatiseerd als de grote vervuilers van de aardbol. Mensen moeten zich ineens schamen omdat ze een stukje vlees eten. Kan die waanzin eens stoppen?” vraagt landbouwersvrouw Stefanie Geurts zich af daags voor in heel de wereld mensen op straat komen voor de klimaatzaak.

Samen met haar man Kris Bourdeaud’hui runt Stefanie in Opbrakel aan de rand van het Brakelbos een veebedrijf. De boerderij telt 160 runderen van het Belgisch wit-blauw ras.

“Dit is geen fabriek: onze dieren worden gekweekt met respect voor de natuur. Het voeder dat zij krijgen en het stro waarop zij in de stallen staan, komen van onze eigen akkers. Want wij bewerken 40 hectare grond en kweken zelf 15 hectare tarwe. En de mest die onze koeien produceren, gaat ook weer naar onze eigen landerijen. We beheren naarnaast nog eens 35 hectare weiland, die tenslotte ook CO2 opnemen. Wij planten bomen, plaatsen kasten voor bijen en onderhouden bosranden. Sproeien doen we niet meer: distels halen we handmatig weg. Wij doen véél meer voor de natuur dan al die mensen die zich de jongste weken opwerpen als de grote redders van de planeet. En zoals mijn man en ik zijn er in heel Vlaanderen veel hardwerkende landbouwgezinnen die elke dag niet alleen zorg dragen voor hun dieren, maar ook voor de natuur”, bedenkt Stefanie.

Als landbouwersvrouw die met respect het land bewerkt en dieren kweekt, voel ik me veel groener dan al die opiniemakers die de jongste weken de publieke opinie brainwashen. En ik maak geen vliegtuigreizen en in plaats van New-Zeelandse kiwi’s eet ik appelen van hier

Werkdagen van zestien uur zijn voor het Opbrakelse landbouwerskoppel geen uitzondering. “In onze stiel is het wroeten. Wij hebben tijd noch geld voor vlieg- en andere reizen. De winstmarges voor landbouwers worden almaar kleiner. En dat zien we alleen maar verergeren, nu dat sfeertje ontstaat, waarin het eten van vlees bijna als misdaad wordt afgeschilderd en waarbij landbouwers worden weggezet als de grote planeetvervuilers”, betreurt Stefanie.

Korte keten promoten

Toch beseft ze dat er wat moet gebeuren om de natuur te redden. “We zijn nu eenmaal met te veel mensen op deze planeet en moeten ervoor zorgen dat we onze impact verkleinen. Dat begint hier en als landbouwster ben ik daar alle dagen mee bezig. En ik zou met groene organisaties en andere mensen die om onze toekomst bezorgd zijn wel willen samenwerken om de zogenaamde korte keten te promoten en steek daarvoor al langer de hand uit. Maar daarop komt dan geen reactie. In de plaats daarvan zie ik verenigingen als Natuurpunt gronden kopen, waar de landbouw dan niet meer welkom is. Het zou een veel positiever verhaal kunnen worden. Herwaardeer de lokale landbouwer. Moedig mensen aan om appelen van hier te kopen in plaats van overzeese exemplaren. Promoot vlees van de plaatselijke de slager en vooral: stop ermee mensen een schuldgevoel aan te praten. Er is niks mis met een lekker biefstukje, als je weet vanwaar het komt”, besluit Stefanie.