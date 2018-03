"In 18 jaar nul meter extra fietspad" FIETSERSBOND HEKELT MOBILITEITSBELEID VAN GEMEENTE RONNY DE COSTER

22 maart 2018

02u37 0 Brakel De Fietserbond Brakel haalt hard uit naar de gemeente, omdat het niets zou doen aan de fietsveiligheid. "In achttien jaar tijd kwam er in Brakel geen meter fietspad bij. We blijven ter plaatse trappelen. Inwoners durven hun kinderen niet naar school laten fietsen", klinkt het.

Aanleiding van de uitval van de Fietersersbond is de gemeentemonitor die de Vlaamse overheid deze week heeft bekendgemaakt en waaruit blijkt dat Brakel geen fraai mobiliteitsrapport kan voorleggen. Slechts één op de drie Brakelaars vindt fietsen veilig en maar één op de vijf stuurt kinderen met een gerust gemoed de straat op. "Die cijfers zijn bedroevend, want Brakel scoort veel slechter dan het al zwakke Vlaamse gemiddelde", reageert Patrick Vandemenschbrugge, voorzitter van de Fietsersbond Brakel. "Dit resultaat verrast ons niet", zegt Vandemenschbrugge. "We klagen dit al jaren aan. Eens te meer blijkt nu dat een veilige fietsomgeving essentieel is voor de burgers. Net zoals 6 en 12 jaar geleden blijkt de vraag naar een fietsbeleid een prioriteit voor de inwoners. Daarom is het opvallend hoe weinig de gemeente en het Vlaams gewest inzetten op veiligheid voor fietsers. De voorbije drie legislaturen met telkens dezelfde mobiliteitsschepen is in Brakel zo goed als niets gedaan. In 18 jaar tijd is er nul meter aan fietspad bijgekomen!", foetert Vandemenschbrugge.





Geen snelheidscontroles

Ook andere maatregelen ontbreken in Brakel, vindt de Fietsersbond. "Neem nu de zones-30. In Brakel zijn dat lege dozen, aangezien er nooit snelheidscontroles en bitterweinig infrastructurele aanpassingen zijn. Ook aanpassingen om kruispunten veiliger te maken of van het beboeten van parkeren op fiets- en voetpaden merken we niets. Schoolstraten en fietsstraten: in Brakel bestaat dat allemaal niet. Fietsers moeten het stellen zonder veilige verbindingen tussen de deelgemeenten. De voorbije 18 jaar werd zelfs geen aanzet naar veiligere fietsverbindingen gegeven", stelt de Fietsersbond.





Kansen gemist

Volgens Vandemenschbrugge heeft de gemeente kansen laten liggen om de Lepelstraat en Kerkhofstraat veiliger te maken. "Daar zouden fietspaden komen, maar die plannen werden in alle stilte weer afgevoerd. Besturen is keuzes maken, want geld is er altijd", bedenkt hij. "We hebben de Kerkhofstraat onderzocht en laten ze niet links liggen", verdedigt mobiliteitsschepen Johan Thomas (sp.a). "Omdat we merkten dat gewone fietssuggestiestroken te glad zijn, laten we er aanleggen met een speciale coating. Dat gaat 16.500 in plaats van 3.000 euro kosten. Dat er geen fietspaden zijn gelegd langs gemeentewegen, komt omdat we eerst verbindingen realiseren langs gewestwegen. Dat vraagt jaren overleg met het gewest, waardoor alles trager gaat. Binnenkort start de aanleg van de fietspaden langs de Ronsesestraat", zegt Thomas.