“Horebeke zal zwaar verkeer niet zomaar door Brakel sturen” Ronny De Coster

03 maart 2019

16u21 0 Brakel De vrees dat Horebeke zonder overleg het zware verkeer naar Brakel zou omleiden, is ongegrond”, zegt Brakels schepen van Mobiliteit Sabine Hoeckman (Open Vld). Enkele weken geleden was daarover nog flinke ophef ontstaan.

De alarmkreet kwam enkele weken geleden van Brakels oppositieraadslid Kris Wattez (CD&V). Hij had ontdekt, dat het gemeentebestuur van Horebeke in haar mobiliteitsplan voorzag om het zwaar verkeer uit het centrum van Horebeke te houden. “Zwaar verkeer dat tussen Mater en Zwalm niet langer door de Dorpsstraat en Broekestraat in Horebeke kan, zal omrijden door onze gemeente”, waarschuwde Wattez. Brakels schepen van Mobiliteit Sabine Hoeckman (Open Vld) maakte zich toen sterk dat ze Horebeke niet op eigen houtje zou laten beslissen.

“Overleg met ons en met Wegen en Verkeer”

“En dat zal uiteindelijk ook niet gebeuren”, reageerde Hoeckman tijdens de jongste gemeenteraad op Kris Wattez’ vraag naar een stand van zaken. “Een mobiliteitsplan is een beleidsplan en geen uitvoeringsplan: het vormt de leidraad voor de mobiliteitsvisie van de komende jaren. Maar Brakel en Horebeke maken beide deel uit van dezelfde vervoerregio ‘Vlaamse Ardennen’. In dat onlangs opgerichte overlegorgaan zullen we met alle buurgemeenten samen met onder meer ook het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) Oost-Vlaanderen de krijtlijnen van het mobiliteitsbeleid voor de regio uitzetten. Dit de geschikte omgeving is om deze bovenlokale discussie omtrent zwaar vervoer te voeren. Het is op geen enkel ogenblik de intentie is geweest van het gemeentebestuur van Horebeke om een dergelijk eenzijdig verbod van doorgaand zwaar verkeer in te voeren”, weet Hoeckman.