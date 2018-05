"Hopelijk is de vierde film niet die ene te veel" Boma keert met gemengde gevoelens terug naar het witte doek THOMAS VANDEWALLE

26 mei 2018

02u34 0 Brakel Hij komt er, de vierde langspeelfilm van F.C. De Kampioenen. Mét Marijn 'Boma' Devalck, hoewel die eerder liet verstaan dat de derde ook de laatste zou zijn voor hem. "Ik wou niet dwarsliggen, maar het is met gemengde gevoelens", geeft de bekende Brakelaar toe. "Hopelijk wordt dit niet de film te veel."

Kampioen zijn is plezant, maar voor Marijn Devalck (67) was het welletjes geweest. Na de derde film zat het er voor hem op, al komt hij daar nu op terug. De vierde langspeelfilm staat op stapel en ook Boma zal van de partij zijn. In eigen land deze keer, na opnames in Frankrijk, Thailand en Zuid-Afrika.





Wie of wat heeft je over de streep getrokken?

"Voor alle duidelijkheid: de groep heeft ingestemd met een vierde film. Maar de voorwaarde is en blijft dat iedereen het uiteindelijke scenario ook ziet zitten. Het is voor mij heel onverwacht dat de rest van de ploeg nog verder wil gaan. De collega's waren wel dolenthousiast, dus wie ben ik om daar tegenin te gaan? Een Kampioenenfilm zonder Boma, dat is niet mogelijk. In tegenstelling tot enkele andere collega's ben ik De Kampioenen altijd trouw gebleven. Al geef ik wel toe dat het voor mij niet meer hoefde."





Is Marijn het personage Boma beu?

"Ik heb in 2013 mijn carrière als acteur on hold gezet. Enkel de F.C. De Kampioenen-films, daar kon ik niet onderuit. Ik voel gewoon de goesting niet meer. Bij de laatste film voelde het ook alsof ik er niet meer bij hoorde. Ik had bovendien mijn twijfels bij het scenario, en dat uitte zich. Volgens enkele collega's was ik een andere mens geworden. Nu heb ik alvast enkele eisen gesteld. Zo wil ik terug meer volwassen humor, want De Kampioenen hebben zich een beetje laten afglijden."





Jij vond F.C. De Kampioenen te infantiel geworden?

"Welja, het neigt soms wat naar kindertheater. En dat kan niet de bedoeling zijn. Ik heb mijn personage mee vorm gegeven en het is jammer dat men dan een andere richting uitgaat. Toch heb ik Boma nooit met tegenzin gestalte gegeven, net omdat ik zoveel heb mogen inbrengen. Het personage staat ook heel ver van mezelf. Dagelijks krijg ik de vraag hoe het komt dat ik in het echte leven zo anders ben, ook al heb ik enkel een ander kostuum aan."





Wordt dit nu echt de allerlaatste film?

"Als het van mij afhangt wel. Ik was er na afloop van de derde film al van overtuigd dat we de laatste film gemaakt hadden - voor mij was het hoofdstuk ergens al afgesloten. De derde film is nog altijd de best bekeken Vlaamse film, maar het aantal bioscoopbezoekers hebben we wel film na film zien dalen. Eindigen in schoonheid is voor mij een must. Ik ben dan ook bang dat dit nu misschien de film te veel wordt. Gelukkig moeten we deze keer niet naar het buitenland voor opnames."





Je houdt niet van reizen?

"Ik heb een hekel aan vakantie. (lacht) Dat komt doordat ik al vaak ontgoocheld teruggekeerd ben: bagage kwijt, brutale conciërges, overdreven nachtlawaai,... Het was altijd wel iets. Bij onze eerste bioscoopfilm ben ik in het zuiden van Frankrijk bovendien gestoken door een insect en daar draag ik nog altijd de gevolgen van. Ik worstel met kortademigheid en vlagen van abnormale vermoeidheid. Ik werd getest op CVS - het chronisch vermoeidheidssyndroom - maar dat is het niet. Ze hebben me ook onderzocht in het Tropisch Instituut en daar bevestigden de dokters dat de steek de oorzaak van mijn klachten is."





Je bent ook schepen in Brakel. Wat met die politieke carrière?

"Ik heb het veel liever gedaan dan ik had durven dromen. Ik ben schepen van Cultuur en Feestelijkheden, en ben onverwacht ook OCMW-voorzitter geworden. Daardoor werd ik geconfronteerd met mensen die echt in de miserie zitten. Met mijn bekende smoel heb ik me altijd wel geëngageerd voor goede doelen, maar als mensen je in je kantoor persoonlijk komen vertellen hoe diep ze zitten, dan sta je tussen hen. Het is zeer bevredigend om hen uit die put te helpen klauteren. Ik ben dan ook blij dat ik de sprong gewaagd heb."





Dus in oktober sta je opnieuw op de Open Vld-lijst?

"In alle eerlijkheid: het werd me nog niet gevraagd. Maar ik denk wel dat ze tevreden zijn over mij. De partij weet ook dat ik het heel graag gedaan heb. Ze zijn er dus waarschijnlijk van overtuigd dat ik het sowieso doe. En dat klopt ook wel. Ik denk trouwens dat ik in de komende legislatuur vooral nodig zal zijn op vlak van cultuur. We staan op het punt om een toneelzaal te bouwen in Brakel, en dat is uiteraard mijn wereld."





Ambieer je ook de sjerp?

"Ik weet niet of ik daarvoor in de wieg gelegd ben. Ik stond er de voorbije jaren vaak van te kijken hoe de burgemeester voor futiliteiten als pispaal gebruikt wordt. Er zijn helaas veel mensen met een gebrek aan respect die vrijpostig, gemeen en dominant uit de hoek komen. Ik heb dan ook veel appreciatie voor de goede wil en verdraagzaamheid die onze burgemeester aan de dag heeft gelegd. Helaas is de legislatuur voor hem in mineur geëindigd (Stefaan Devleeschouwer nam ontslag als burgemeester nadat hij in dronken toestand een ongeval veroorzaakte waarbij een dorpsgenoot levensgevaarlijk gewond raakte, red.). Maar het is niet aan mij om daar uitspraken over te doen. Ik wil dat iedereen eerst het volledige verhaal kent."