"Het is vaak dweilen met de kraan open" ZWERFVUILJAGERS JACQUES EN NICOLE HOUDEN DORP PROPER RONNY DE COSTER

14 augustus 2018

02u25 0 Brakel Twee uur gaan wandelen en thuiskomen met drie grote zakken zwerfvuil? Het overkomt Jacques Cambier en Nicole De Bremme wel vaker. "We krijgen veel lovende kritieken, maar er zijn ook mensen die ons voor gek verklaren. Want het is dweilen met de kraan open", zegt het koppel zwerfvuiljagers. "De gemeente zal nog strenger optreden", belooft milieuschepen.

"Het is allemaal begonnen met een ongeval", begint Jacques te vertellen over zijn wandel- en opruimpassie. "Ik herstelde van een ongeval en moest als revalidatie korte wandelingetjes maken. Ik moest heel traag stappen en daarbij had ik natuurlijk veel tijd om rond te kijken. Ik was verbijsterd over wat er in onze buurt wel allemaal in de bermen lag. We begonnen al eens een zakje mee te nemen en eer we het goed beseften, waren we steevaste zwerfvuilruimers", bedenkt Jacques.





Situatie verergerd

Intussen komen Jacques en Nicolle geregeld met meerdere zakken zwerfvuil van hun wandeltochtjes door het dorp terug. "Vorige week hebben we op een tocht van twee uur maar liefst drie vuilniszakken gevuld. Dat is niet eens meer uitzonderlijk. Het wordt almaar erger", getuigt Nicole. We vinden vooral blikjes: Coca-Cola, Jupiler en Redbull vormen de top-3 in onze zwerfvuilzakken. Maar ook een afgedankte fauteuil en lampenkappen en zakken vol rot vlees kwamen we al tegen. Dat zijn al zaken die we niet zelf meer kunnen meenemen naar huis. Als het zo gortig is, maken we foto's en verwittigen we de gemeente op de rotzooi op te halen", vertelt Nicole.





In Everbeek staan Nicolle en haar man al bekend als de zwerfvuiljagers. "We krijgen heel veel bemoedigende reacties van mensen die het formidabel vinden wat we doen. Maar er zijn ook mensen ons ons voor gek verklaren. 'Volgende week ligt het hier weer vol', zeggen ze dan. Het is niet bemoedigend, maar ze hebben nog gelijk ook. Wij keren ongeveer vier keer per jaar naar dezelfde plekken terug en jawel: het is elke keer weer een stort. En we zien het nog niet beter worden. Integendeel: onze zakken zitten almaar voller. Maar we houden koppig vol. Wat we oprapen, zal alvast niet meespoelen in grachten en beken. Blikjes die wij meenemen, komen alvast niet terecht in landbouwmachines die ze samen met veevoeders vermalen", bedekt Nicole.





Het koppel neemt geregeld ook de kleinkinderen mee. "Dat drukt ze met de neus op de feiten. Ik ben er wel gerust op: die van ons zullen geen blikje op de grond gooien. Maar zij die het wel doen, moeten harder aangepakt worden", vindt Nicole.





Mobiele camera's

"We gaan nog harder optreden tegen zwerfvuilgooiers en sluikstorters", zegt de Brakelse milieuschepen Hedwin De Clercq (sp.a). Hij kwam zwerfvuiljagers Jacques en Nicolle gisteren even een handje helpen.





"We zetten heel binnenkort mobiele camera's in op plaatsen waar veel zwerfvuil wordt gegooid. Wie betrapt wordt, kan zich aan fikse boetes verwachten", verzekert De Clercq.