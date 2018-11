“Gemeente moet sluiting bivakzone herzien”, vindt oppositieraadslid Jan Haegeman (N-VA) Ronny De Coster

27 november 2018

15u49 0 Brakel Oppositieraadslid Jan Haegeman (N-VA) vindt dat het gemeentebestuur een alternatief moet zoeken voor de bivakzone aan de Brouwierweide in Parike, die het onlangs heeft gesloten. Dat gebeurde na aanhoudende klachten over overlast.

“Ik ben er me van bewust dat zo’n bivakzone of paalkampeerplaats zeker enige overlast kan meebrengen: niet iedereen meent het helaas evengoed. We moeten er dus absoluut over waken dat de buurtbewoners niet worden gehinderd. Maar in dit dossier is het schepencollege wel zeer snel overstag gegaan. Er werd op geen enkel moment een grondig onderzoek gevoerd naar de reikwijdte van de klachten, laat staan dat er alternatieven voor de sluiting werden onderzocht”, reageert Haegeman op de sluiting.

“Investeren in groen toerisme”

“De beslissing om de bivakzone te sluiten werd door het schepencollege geforceerd, terwijl de bevoegde schepen van Toerisme Johan Thomas (sp.a) in het buitenland zat en niet op de hoogte was. Dat is op zijn zachtst gezegd nogal eigenaardig. Vóór de verkiezingen liepen alle partijen hoog op met de toeristische en groene kwaliteiten van onze gemeente. We moeten dan ook durven investeren in dat groene toerisme”, zegt Haegeman.

Op zijn vraag in de gemeenteraad beloofde de meerderheid om de zaak nog eens te herbekijken.

