"Eindelijk op het Marktplein" 19 april 2018

"Eindelijk op het Marktplein", vertolkte Tom De Geeter het verlangen van de Brakelaars om dat plein na de heraanleg in gebruik te nemen. "Ik kom hier spelen met mijn kleinkinderen Lotte en Mattiz en kijk tegelijk ook al uit naar het WK voetbal, dat we hier met de gemeente en de horeca op groot scherm zullen brengen. Het Marktplein is een leuke ontmoetingsplaats geworden", vindt Tom.





(DCRB)