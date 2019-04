"Diplomaat zijn, rustig blijven én genieten" Leon Van Den Haute (75) is al vijftig jaar seingever en kijkt uit naar de Ronde van Vlaanderen Ronny De Coster

02 april 2019

14u25 0 Brakel En of hij ernaar uitkijkt, naar die Ronde. Vijftig jaar al staat Brakelaar Leon Van Den Haute als seingever langs het parcours. "Ik denk niet dat ik één Ronde heb gemist. Ik ben al heel mijn leven zot van de koers. Een wielerwedstrijd, dat is toch het mooiste dat er is. Ik vind dat een heel sociaal gebeuren. Mij houdt het zeker en vast jong", getuigt Leon.

Het gejammer over een gebrek aan respect tegenover seingevers, daar doet Brakelaar Leon Van Den Haute niet aan mee. "'Natuurlijk heb je altijd van die ongeduldige weggebruikers. Maar ik kan me in al die jaren toch geen ernstig incident herinneren en onthou liever de vele leuke momenten. Ik probeer als seingever altijd diplomatisch te zijn. Ik blijf altijd vriendelijk en rustig. Misschien straal ik daardoor op een niet agressieve manier wel gezag uit? Eén ding is zeker: ik doe dit heel graag", zegt Leon.

Huis op Valkenberg

Zijn huis staat op de top van de Valkenberg. Dan moét je wel een wielerfan zijn. "Die passie is ontstaan bij de toenmalige wielertoeristenvereniging De Horizon in Brakel, die ook seingevers leverde voor wielerwedstrijden. De wielertoeristenclub is gestopt, maar ik ben met enkele leden wel doorgegaan met het begeleiden van wedstrijden", vertelt Leon.

Hij maakt nu deel uit van de "Seingevers Vlaamse Ardennen", een vereniging van 90 medewerkers, gecoördineerd door Annie Spileers.

"Leon is binnen onze vereniging een monument en ook wel een van de meest gedreven krachten", getuigt Annie. "Wij worden ingezet op zowat alle grote evenementen. De wielerwedstrijden in het voorjaar en de zomer vormen de hoogtepunten, maar je ziet ons ook opduiken op veldritten in de winter en zelfs voor de begeleiding van carnavalstoeten weten organisatoren ons te vinden", legt Annie uit.

"Het weekend van de Ronde is dé topper van het jaar. Ik kijk er erg naar uit", verzekert Leon. (DCRB)