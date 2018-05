"Als het aan mij lag, zou burgemeester mogen aanblijven" ANDRÉ FLAMAND (OPEN VLD) PLOTS WEER SCHEPEN RONNY DE COSTER

08 mei 2018

02u44 0 Brakel De beslissing van Stefaan Devleeschouwer (Open Vld) om na de stap opzij als burgemeester ook zijn schepenambt ter beschikking te stellen, maakt dat André Flamand (Open Vld) plots weer in het schepencollege komt. "Maar blij ben ik niet."

Tot voor enkele maanden was André Flamand nog schepen van onder meer Ruimtelijke Ordening. Dat was 'voorlopig', maar uiteindelijk vijf jaar lang, omdat zijn partijgenoot Peter Vanderstuyf zijn functie als militair niet mocht combineren met een schepenambt. Toen Vanderstuyf begin oktober 2017 toch de eed kon afleggen, werd André Flamand gemeenteraadslid. Dat hij in deze legislatuur alsnog als schepen zou terugkeren, had Flamand niet verwacht en zeker niet in de omstandigheden waarin dat nu gebeurt. "Doordat Stefaan uit het college stapt en Marleen Gyselinck burgemeester wordt, kom ik nu plots en nogal onverwacht weer op een schepenstoel terecht. Maar blij ben ik daar niet om: voor mijn part kon Stefaan gewoon aanblijven. Ik had er helemaal vrede mee genomen", zegt de Opbrakelse liberaal. "Ik betreur heel erg wat er zich heeft afgespeeld en ben behoorlijk verontwaardigd door de manier waarop Stefaan in heel deze zaak is aangepakt. Sommige media hebben hem afgeschilderd als de dronken burgemeester die een zwaar ongeval heeft veroorzaakt. Pardon? Ik wil nog wel eens dat proces afwachten en zien hoe de rechter oordeelt over een ongeval waarbij iemand op een gewestweg plots zijn auto aan de kant zet en beslist om naar een rijdende auto toe te lopen. Laat ons niet op dat vonnis vooruitlopen. Ik heb er sterk mijn twijfels over dat onze afgetreden burgemeester voor dit ongeval zal aansprakelijk gesteld worden. Is er effectief een oorzakelijk verband tussen het ongeval en het feit dat Stefaan een glaasje teveel op had? Ik vind dat die insinuatie intussen wel al gemaakt is en stel me daar grote vragen bij. Dat mag ook wel eens gezegd worden", vindt Flamand.





"We zijn nog maar enkele maanden meer voor de verkiezingen, wat wil zeggen dat ik als schepen geen grote zaken meer op de agenda zal hebben. Maar dat is ook voor mijn collega's zo. Ik hoop dat Stefaan er in oktober weer staat. Ik heb met hem gepraat en weet dat hij het zeer moeilijk heeft. Maar wie met de inwoners van onze gemeente praat en sociale media volgt, weet dat Stefaan op heel veel steun en begrip kan rekenen. Daar ben ik in zijn plaats heel blij om", besluit Flamand, die meteen aankondigt dat ook hijzelf nog deelneemt aan de komende gemeenteraadsverkiezingen.