Van stinkvoeten tot kraaiende haan: hierover maakt de Vlaming ruzie met zijn buren

Beter een goede buur dan een verre vriend. Maar een goede verstandhouding met je buren blijkt toch niet altijd zo vanzelfsprekend. Een te hoge haag, een blaffende hond of zelfs stinkvoeten, het kan genoeg zijn om een zware ruzie te ontketenen. Wij maakten een overzicht van de toch wel talrijke en opvallende burenruzies in Vlaanderen.

Een werkstraf van 80 uur. Dat riskeert een dertiger uit Dilbeek omdat hij zijn buurvrouw met een stuk hout heeft aangevallen. De reden? “Vanwege haar stinkende voeten vroeg de man haar om te vertrekken. Maar dat deed ze volgens hem niet snel genoeg”, klinkt het bij het parket. “Het slachtoffer liep bij de aanval twee gebroken tanden en een gebroken neus op, en was er een operatie nodig om die weer recht te zetten.”

Quote Zo begon ze met foto’s en filmpjes te maken. Later gooide ze fruit, potten, bakstenen en zelfs hondenuit­werp­se­len over de haag. Wanneer er ook gaten in die haag werden gemaakt, stapte het slachtof­fer naar het gerecht.

Ook T.K. uit Bonheiden kon haar buurvrouw niet verdragen omwille van een geurtje, namelijk dat van wierrook. De weduwe van Indische origine voerde meermaals Hindoeïstische rituelen in haar tuin uit, iets wat T.K. zeer hinderlijk vond. Zo begon ze met foto’s en filmpjes te maken. Later gooide ze fruit, potten, bakstenen en zelfs hondenuitwerpselen over de haag. Wanneer er ook gaten in die haag werden gemaakt, stapte het slachtoffer naar het gerecht. Ze vroeg een schadevergoeding en die krijgt ze ook.

Horrorjaren

In Nieuwpoort was een op de klippen gelopen relatie dan weer de oorzaak voor een jarenlange burenruzie. Taxichauffeur Patrick B. (54) had van 2015 tot 2017 een relatie met zijn buurvrouw. Toen die relatie beëindigd was, vond zij een nieuw liefde: een andere buurman. En dat kon Patrick B. niet verkroppen. “Horrorjaren waren het. Hij bestookte ons met berichtjes via valse Facebookprofielen, stuurde wel honderden berichten per dag, dook elke dag op voor onze woning om te staren, maakte dreigende gebaren of blokkeerde de weg”, aldus de burgerlijke partijen tijdens het proces.

Quote Maar voor ik twee woorden kon zeggen, kieperde ze enkele emmers water over mijn hoofd. Haar man sloeg me met een borstel op mijn arm. Zo hard, dat de steel afbrak.” Slachtoffer

Volledig scherm Emiel van de Merelhoeve in zijn maïsdoolhof in Paal. © Mine Dalemans

Het bewijs dat een burenruzie nog veel langer kan aanslepen, vinden we in Paal. Daar reed een landbouwer met zijn pikdorser dwars door het maïsdoolhof van zijn buurman om zijn eigen veld te bereiken. “Deze vete sleept eigenlijk al ruim 80 jaar aan”, zegt slachtoffer Emiel Meelbergs. “In 1939 is er een uitspraak gedaan over een verbindingsweg die aan de bron van het probleem ligt.”

De burenruzie in de Boerderijstraat duurde ‘maar’ 48 jaar tot het helemaal uit de hand liep. Johan werd daarbij het slachtoffer van de toen 76-jarige A. en haar 78-jarige echtgenoot. “Ik stond buiten te praten met een kennis toen A. me zonder enige aanleiding de huid begon vol te schelden. Met ingehouden woede ben ik de straat overgestoken om te vragen waarom ze het op mij gemunt had. Maar voor ik twee woorden kon zeggen, kieperde ze enkele emmers water over mijn hoofd. Haar man sloeg me met een borstel op mijn arm. Zo hard, dat de steel afbrak.” Wat de precieze reden van hun gedrag is, hebben de buurtbewoners het raden naar.

Kraaiende hanen en blaffende honden

Bij buren horen vaak ook huisdieren. En deze beesten brengen vaak ook véél lawaai met zich mee. Een burenruzie in Wondelgem (Gent) liep in oktober 2022 volledig uit de hand. De oorzaak was de blaffende hond van Firmin en Christel, die bij het krieken van de dag te veel lawaai maakte volgens hun onderbuur. Wat het koppel moest doorstaan, tart alle verbeelding. De dolgedraaide buurman stevende op Christel af en duwde haar hard tegen de grond. Hij duwde Firmin over de tuinhaag, greep zijn ringvinger vast en beet er in. Ze belden de politie en de man werd geboeid en afgevoerd.

In de Gentse Sophie van Akenstraat ging het nog een stapje verder. Daar loste een man in september 2021 enkele schoten. Volgens een buurtbewoonster was de reden van de ruzie... een hondenplasje. De man die de schoten loste kon er volgens haar niet tegen dat het dier voor zijn appartement zijn behoefte deed.

Quote De bewoner van een gelijk­vloers apparte­ment had de hond van zijn bovenbuur enkele trappen verkocht waarna er een hevige discussie ontstond. Daarbij bedreigde de onderbuur zijn bovenbuur met een bijl.

Ook in de omgeving van de Rivierstraat en de Kouterstraat in Waasmunster zorgde een hond al voor gevaarlijke taferelen. In april vorig jaar werden er twee schoten gelost vanuit een alarmpistool. De reden? De bewoner van een gelijkvloers appartement had de hond van zijn bovenbuur enkele trappen verkocht waarna er een hevige discussie ontstond. Daarbij bedreigde de onderbuur zijn bovenbuur met een bijl. De bovenbuur voelde zich daarop bedreigd en loste enkele schoten met een alarmpistool.

Niet enkel honden, maar ook hanen kunnen de rust wel eens verstoren. En dat gezang kon een buur in Wintershoven duidelijk niet bekoren. Al bijna twintig jaar lang worden aan Café Welkom in Wintershoven wedstrijden in het traditioneel Vlaamse volksvertier ‘hanenzingen’ georganiseerd. Elk weekend komen de beoefenaars van de sport met hun beste zanghanen van heinde en verre om deel te nemen aan de wedstrijdjes die plaatsvinden achter het café. In 2017 werd het de landbouwer die naast het café woont allemaal even te veel. Hij liet tijdens het hanenzingen een vogelschrikkanon knallen, waardoor de hanen van hun stuk werden gebracht.

Kettinzaag

In Tremelo gebruikte een buur zijn kettingzaag niet enkel om in de tuin te werken, maar ook om zijn buurvrouw te bedreigen. Een zestiger stond in april 2021 terecht, omdat hij zijn buurvrouw bij het nekvel had gegrepen tijdens een dispuut over de gemeenschappelijke haag. Het stukje groen dat het perceel van de twee buren scheidt, zorgt al bijna een decennium voor wrevel en ergernis. Toen de buren vroegen aan V. om op zijn eigen grondgebied te blijven, barstte hij uit en greep hij de buurvrouw bij haar nekvel.

Volledig scherm Karl Seynaeve (50) uit Sint-Eloois-Winkel is het beu dat de haag van zijn achterbuur zo hoog reikt dat hij een stelling moet bouwen om van wat zonlicht te kunnen genieten. © Hans Verbeke

In Ledegem liep een ruzie over een haag beter af. Het leidde in de wijk Stenen Stamkot tot een ongezien tafereel. Omdat zijn achterbuur een haag veel te hoog laat groeien, tot maar liefst 4,5 tot 6 meter, bouwde Karl Seynaeve (50) in zijn kleine tuin een stelling van 3,5 meter hoog om toch maar te kunnen genieten van de zon.

Een aanslepende burenruzie over vier esdoorns, vier kerselaars, een wilg en een pruimelaar die te laat werden verplant, met torenhoge dwangsommen tot gevolg. Die zorgde ervoor dat Alain De Coessemaeker (55) uit Assebroek zijn woning dreigde te moeten verkopen. De man stond na liefst acht jaar discussie ei zo na op straat, maar bereikte in januari 2021 toch een akkoord met zijn buren.

Een hoopje grasafval. Dat deed een burenruzie in Zuienkerke op 12 september 2020 helemaal escaleren. Frederick L. (54) had dat toen op de akker van zijn buurman, een gepensioneerde boer, gegooid. Die laatste zag het gebeuren en ging verhaal halen bij zijn buurman. Van wat er toen gebeurde lopen de versies uiteen. De 73-jarige buurman zegt dat Frederick L. hem toen aanviel. Met zowel fysieke en mentale gevolgen. L. riskeerde hiervoor tot 2 jaar celstraf.

Zachter bellen

Een nachtbraker uit Harelbeke werd veroordeeld tot 8 maanden effectief voor een uit de hand gelopen burenruzie. De 38-jarige man zorgt wel vaker voor overlast in de straat. “Hij begint pas te leven wanneer wij allemaal willen slapen”, zei het slachtoffer tegen de rechter. “Ik ben hem gaan vragen of hij iets stiller kon bellen. Toen ik me terug omdraaide sloeg hij me plots heel hard in mijn rug. Daarna zat hij me achterna met een houten stok waardoor ik vliegensvlug naar huis ben gehold.”

Quote De 64-jarige man probeerde z’n 85-jarige buurman liefst drie keer omver te rijden met z’n wagen. Beiden lagen al jaren met elkaar overhoop.

Jammer genoeg zijn er ook veel ruzies die ontaarden in geweld. In mei 2021 sloeg een man uit Sint-Pieters-Leeuw zijn buurvrouw in haar gezicht omdat hij dacht dat ze met zijn nummerplaat had zitten knoeien. In Overijse moesten er zelfs twee mensen naar het ziekenhuis overgebracht worden. In de Olmengaarde ontstond er in september 2021 een hevige burenruzie. Het gevecht zou zijn ontstaan nadat een man foto’s ging nemen van een geparkeerde wagen die zich op een private weg bevond. De bestuurder sprak hem daarop aan en de situatie escaleerde al snel. Door het lawaai van de discussie kwamen de partner van een van hen en andere buren aangelopen. Dat draaide uit op een gevecht. Eén slachtoffer liep zelfs een hersenschudding op.

In Koekelare nam Luc R. het nog een stap verder met zijn poging tot dooslag. De 64-jarige man probeerde z’n 85-jarige buurman liefst drie keer omver te rijden met z’n wagen. Beiden lagen al jaren met elkaar overhoop. De Brugse heeft in januari vorig jaar zijn internering bevolen.