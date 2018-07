Zomeracademies in Het Butselhof 06 juli 2018

02u26 0 Boutersem Paardenhouderij Het Butselhof organiseert in juli de zomeracademie Pony Power voor Kids en in augustus Paardenkracht voor Pubers. Ingrid Evers en Gwendolina Goormans, beide specialisten in het coachen met behulp van paarden, bieden lessen aan kinderen van 6 tot 9 jaar en pubers van 10 tot 16 jaar aan.

"De kinderen leren over lichaamstaal en gedrag van zichzelf en anderen. Ze doen oefeningen waardoor het zelfvertrouwen toeneemt en het aangeven van grenzen gemakkelijker wordt. Kinderen leren hierdoor beter om te gaan met gevoelens en emoties." Naast de lessen met de paarden wordt de dag aangevuld met crea onder de deskundige leiding van de docente beeldende kunst Kaat Coenen en met yoga onder de leiding van de docente kinderyoga Els Mottoul. Alle info vind je op de Facebookpagina van het Butselhof. Een inschrijfformulier kan je aanvragen via mail naar ingrid@equipi.eu of op het nummer 0495/59.28.77. (VDT)