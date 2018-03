Yvonne Struys viert 106de verjaardag 07 maart 2018

02u57 0

In het rust- en verzorgingscentrum Vondelhof (Armonea) blies bewoonster Yvonne Struyven 106 kaarsjes uit in het bijzijn van haar medebewoners, familie en vrienden.





Yvonne zag op 6 maart 1912 als oudste van drie kinderen het levenslicht in Meldert bij Hoegaarden, waar ze ook het grootste deel van haar leven woonde. Eind 2008 verhuisde ze naar het Vondelhof. Yvonne heeft heel haar leven hard gewerkt in het landbouwbedrijf van haar intussen overleden echtgenoot Marcel Wouters, met wie ze vier kinderen kreeg: Willy, André, René en Anny. "Yvonne is hier graag gezien in Vondelhof", zegt animator Tine Laisnez. "Ze maakt graag een praatje en op de activiteiten is ze vaak present." (VDT)