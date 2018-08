Yassine Semlali geeft ontslag bij sp.a 27 augustus 2018

02u29 0 Boutersem Gemeenteraadslid en fractieleider Yassine Semlali (31) heeft zijn ontslag gegeven als kandidaat bij sp.a. Zijn naam zal dus ook niet op de lijst van de partij staan voor de komende gemeenteraadsverkiezingen.

"De relatie met de partij heeft de laatste maanden moeilijk gelegen. Zo kreeg ik bijvoorbeeld omwille van mijn naam en afkomst interne weerstand bij mijn kandidatuur voor lijsttrekkerschap", reageert Yassine. Toen hij vernam dat hij een lagere plaats op de lijst kreeg toebedeeld dan zes jaar geleden, besloot hij de samenwerking met sp.a stop te zetten. "Dat is de druppel geweest. Na alle inzet van de voorbije 12 jaar in de gemeenteraad voor de inwoners, kan je dat niet serieus noemen. Ik vind het jammer dat het zo moet stoppen. Niettemin wil ik me blijven inzetten voor Boutersem. Zo blijf ik na 2019 actief in de jeugdraad, waar ik al sinds mijn 15de in zetel."





Bij sp.a betreurt men de beslissing van Yassine. "Maar we respecteren zijn keuze", zegt lijsttrekker Mia Smets. "Elke kandidaat is belangrijk en we hebben zeker waardering voor het werk dat Yassine heeft geleverd voor onze partij. Het is ook zo dat hij maar één plaatsje lager stond dan zes jaar geleden. Maar goed, we willen daar niet verder over uitweiden. De rest van de ploeg met een jong en nieuw bestuur is klaar voor de verkiezingen." Voorts wenst Yassine de sp.a succes bij de komende verkiezingen. (VDT)