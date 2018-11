Woninginbraak Kristien Bollen

18 november 2018

02u37 0

Bewoners van een huis in de Klein Heidestraat in Boutersem stelde bij hun thuiskomst vrijdagavond rond 19.50 uur vast dat dieven ingebroken hadden. Hoe de daders de woning konden binnen dringen en wat er effectief gestolen werd is nog niet geweten. De politie die de feiten vast stelde, onderzoekt de zaak verder.