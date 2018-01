Wim Ruelens gaat door met zijn pilootwagens NA AFHAKEN RODANIAKOERSWAGENS IN WIELERWEDSTRIJDEN STEFAN VAN DE WEYER

02u30 0 Vertommen Wim Ruelens bij enkele van zijn eigen pilootwagens. Boutersem Het liedje van de Rodaniakoerswagen is na ongeveer zestig jaar zo goed als uitgezongen. Het Belgische merk met Zwitserse achtergrond zal zijn aanwezigheid in de wedstrijden gevoelig verminderen, omdat het niet meer op de sporthorloges, maar op de traditionele modellen inzet. In Boutersem blijft Wim Ruelens echter nog steeds actief met de pilootwagens in de Belgische koersen.

Gezien de mindere periode die Rodania achter de rug heeft, willen ze zich herpositioneren op de markt waardoor ze de koersen grotendeels laten vallen. Ruelens zit dit seizoen al 33 jaar in de volgwagen terwijl hij voor diverse wielerpelotons plaats neemt. Hij zat ondertussen al ongeveer een miljoen kilometer in koers.





"Ik was twaalf toen ik voor de eerste keer mee mocht naar de koers en instond voor de communicatie met de mensen aan de aankomstlijn. Op mijn achttiende reed ik met de koerswagen voor juwelier en Rodaniaverdeler Hendrickx uit Kerkom rond in regionale koersen die hij sponsorde. We gingen gaandeweg meer in het Brusselse rijden, ik vreesde dat we problemen gingen krijgen door de tune met Rodania. Ik nam contact op met hun toenmalige eigenaar Manfred Aebi. Hij wou dat ik alles van mijn wagen haalde, behalve alles wat verwees naar Rodania en de tune. Het jaar nadien kwam de klok op de wagen en bouwde ik tijdens een hele winter samen met mijn broer enkele auto's om in pilootwagens. Ondertussen was ik ook begonnen met mijn Rodaniawinkel op de Leuvensesteenweg. Ik kwam toen wekelijks bij Aebi en maakten we de kalender op en bepaalden we waar de Rodaniavolgwagens reden," herinnert Ruelens zich nog. Aebi verkocht zijn zaak gezien zijn gevorderde leeftijd, vijf jaar geleden liep het contract van Ruelens met Rodania af.





Vertommen Het alombekende deuntje Ro-da-ni-aaaa zal minder weerklinken tijdens wielerwedstrijden.

Meer aanvragen

Op het hoogtepunt zat Ruelens jaarlijks aan 230 koersen, momenteel zit hij aan ongeveer 150 stuks die hij met zijn wagenpark van vier rijdt. Dit aantal kan uiteraard opnieuw de hoogte in. "Het is niet omdat Rodania stopt met de koersen, dat wij dit ook doen. Ik kreeg daar al veel telefoons over en wil bij deze iedereen gerust stellen. We selecteren uiteraard steeds op voorhand welke wedstrijden we zullen volgen. We doen het onder de vorm van sponsoring voor koersen van een hoger niveau in een regio waar ik klanten heb en voor organisatoren die ook onze winkel kennen in de loop van het jaar. Het is een uitstekende reclame voor ons. Ook in het Waalse zijn we al even actief. Uiteraard is het niet de bedoeling van alle koersen van Rodania over te nemen qua pilotering. Het is al druk genoeg met de wedstrijden en de winkel. Ik heb in al die jaren dat ik dit doe slechts een keer vakantie genomen, dat was 's winters na Nieuwjaar 2013. Toen zat ik elf dagen in Gran Canaria. Ondertussen rijd ik al vijf jaar rond met mijn zelf ingezongen tune, enkele cognacs op een verdwaalde zaterdagavond verschaften me hiervoor inspiratie. Ook deze melodie heeft al een hoge herkenbaarheid," legt Ruelens uit.





Wie een koers organiseert en Ruelens met zijn pilootwagens wil inzetten kan terecht op wim.ruelens@skynet.be