Werken Boskauterstraat 12 juli 2018

Op 1 augustus starten de wegen-en rioleringswerken in de Boskauterstraat. In een eerste fase zal er gewerkt worden vanaf de Malendriesstraat-Boskouterstraat nummer 1 tot aan de Boskouterstraat nummer 59. In de loop van de volgende dagen zullen er markeringspaaltjes worden aangebracht ter uitvoering van de werken. De bewoners worden op de hoogte gebracht van mogelijke hinder en de voortgang van de werken. (VDT)