Werken aan verkeersdrempel Kerkomsesteenweg vdt

24 januari 2019

13u41 0

De eerste week van februari wordt een minimale herstelling uitgevoerd aan het verkeersplateau in de Kerkomsesteenweg ter hoogte van het kruispunt met de Pastoriestraat. Om de verkeershinder zo beperkt mogelijk te houden, worden de werkzaamheden in twee fasen uitgevoerd.

Op de Kerkomsesteenweg zal beurtelings verkeer ingesteld worden, zodat de doortocht op de steenweg mogelijk blijft. Hiertoe zal telkens één rijvak gedurende een periode van twee weken onderbroken zijn en dit over een korte afstand. Bij het plaatsen van de fundering zal versneller gebruikt worden, maar een minimale uithardingsperiode blijft noodzakelijk. Voor de veiligheid van de weggebruiker zal ook de aansluiting van de Pastoriestraat met de Kerkomsesteenweg afgesloten worden voor uitkomend verkeer. Over de volledige periode van de werken zal hier enkel inrijdend verkeer toegelaten worden, dus van de Kerkomsesteenweg naar de Pastoriestraat. Het plaatselijk verkeer wordt omgeleid via de Kapelstraat.

De werken zullen ongeveer twee weken duren.