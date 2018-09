Waterschade bij juwelier Ruelens 07 september 2018

02u25 0 Boutersem Het onweer heeft lelijk huisgehouden bij juwelier Ruelens. Het plat dak boven een deel van de winkel kwam vol water te staan en zocht zich een weg door het vals plafond en de lichtarmaturen.

"Rond middernacht werd ik gewekt door de alarmcentrale", vertelt Wim Ruelens, die boven de zaak woont. "Via de camerabeelden zag ik niet meteen iets bijzonders, tot ik in het water stond bij het betreden van de winkel. De hele etalage met horloges was nat. De meeste uurwerken zijn gelukkig waterdicht, maar diegenen met een leren bandje zijn naar de vaantjes. En ook het etalagemeubel is erg beschadigd."





Zoveelste tegenslag

Voor Wim is dit de zoveelste tegenslag. In 2014 werd hij het slachtoffer van een drieste ramkraak. "De daders zijn wel gevat, maar de bewuste bende is op haar beurt overvallen en dus zijn alle gestolen goederen nog steeds zoek. Ik ben nu nog altijd het verlies aan het verwerken, want financieel is dat een serieuze domper. Tegelijk heb ik extra moeten investeren in beveiliging om dit nooit niet meer te moeten meemaken. En nu gebeurt dit weer. Ik heb de moed niet meer om de etalage nu volledig op te breken. En bovendien, wie gaat dat nu nog gedaan krijgen voor de eindejaarsperiode? Voorlopig blijft dit stukje winkel dan ook afgesloten voor het publiek." (VDT)