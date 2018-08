Vijftien jaar Stekelbees verdient een feestje 29 augustus 2018

Al vijftien jaar zorgt het enthousiaste team van Stekelbees samen met de gemeente Boutersem voor kwalitatieve kinderopvang voor de de schoolgaande kinderen van Boutersem. Die verjaardag werd gisteren gevierd in de opvang aan de Kerkomsesteenweg in aanwezigheid van schepen van Kinderopvang, Chris Vervliet (CD&V), en voorzitter van Landelijke Kinderopvang, Monique Swinnen. "Stekelbees verwelkomt de kinderen dagelijks in een huiselijke sfeer met een accent op het speelplezier van de kinderen. Ook op woensdagnamiddag en tijdens de schoolvakanties staan we paraat met creatieve activiteiten en wervelende thema's", zegt verantwoordelijke IBO Boutersem, Liesbeth Smets. Alle kinderen, ouders en medewerkers werden uitgenodigd op een echt kinderdiscofeest met een hapje en tapje. (VDT)