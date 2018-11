Video: Koningin Mathilde leest voor in kinderdagverblijf ‘t Vlindertje Vanessa Dekeyzer

16 november 2018

13u09 0 Boutersem Hoe lees je best voor aan baby’s en peuters? Koningin Mathilde liet alvast een staaltje van kennis en kunde zien tijdens het voorleesmoment in kinderdagverblijf ’t Vlindertje in Boutersem. Dat deed ze samen met zevendejaarsstudenten Kinderzorg van VIA Tienen. “Ik was verwonderd dat de kindjes zo rustig waren bij het voorlezen”, wist de koningin achteraf te zeggen.

En die verwondering was er ook bij de mama van Oskar, aan wie de koningin mocht voorlezen. “Bij het lezen van één boekje kan Oskar er zijn aandacht wel bijhouden, maar meestal is hij daarna niet meer zo geïnteresseerd. De koningin heeft er maar liefst vijf voorgelezen en Oskar bleef maar luisteren. Ik zal les moeten gaan volgen bij haar zeker?”, zegt de mama lachend.

Ook de VIA-studenten, die mee kwamen voorlezen, waren onder de indruk van het voorleestalent van de vorstin. “Ze pakte dat eigenlijk heel goed aan”, zeggen Eden (19) en Christel (18). “Ze bleef rustig, nam de kinderen dicht bij haar en toonde goed wat er in de boekjes verteld werd. Ook de intonatie, die belangrijk is bij het voorlezen, zeker aan heel kleine kindjes, zat heel goed.”

Voor Eden en Christel was het een hele ervaring om te mogen voorlezen met de koningin. “We waren wel wat zenuwachtig, want een koningin ontmoeten, doe je natuurlijk niet elke dag. Het is echt wel een aangename en verzorgde vrouw, die heel rustig overkomt. Die rust straalde ze ook absoluut af op de kindjes.”

Na het voorleesmoment ging Mathilde het rondetafelgesprek aan met een aantal experten en ervaringsdeskundigen op het vlak van voorlezen aan 0- tot 2,5-jarigen. Sylvie Dhaese, directeur van Iedereen Leest, benadrukte hierop het belang van voorlezen aan deze jongste groep. “Ook baby’s genieten van mooie woorden, rijmpjes en versjes. Op die leeftijd gaat voorlezen vooral om interactie; samen in boekjes kijken, bladzijden omslaan, aanwijzen, benoemen, liedjes zingen en versjes opzeggen.”

Die methodiek werd in een gloednieuwe handleiding gegoten, waarvan de koningin het eerste exemplaar mocht ontvangen. Hierna nam ze nog even de tijd om op foto te gaan met de leerlingen van het VIA-instituut van Tienen.

De Voorleesweek loopt van 17 tot 25 november. Alle activiteiten zijn terug te vinden op www.voorleesweek.be.