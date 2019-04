VIDEO: Dromen komen soms toch uit: Elien Dulst mag voor een keer dansjuf zijn Vanessa Dekeyzer

09 april 2019

15u37 0 Boutersem Elien Dulst is 22 jaar en heeft het syndroom van Down. Wat ze het liefst doet, is dansen en sinds vijf jaar volgt ze dansles in het Danshuis in Boutersem. Daar mag ze deze vakantie haar droom om zelf dansles te geven, waarmaken. En dat doet ze met een aanstekelijk enthousiasme, zodat de kinderen meteen mee zijn met de ‘moves’.

“Tijdens de paasvakantie organiseert het Danshuis uit Boutersem steeds een ‘danspaasstage’ waar iedereen welkom is, ook kinderen met een beperking”, legt Sam Robijns van het Danshuis uit. “Bij de eerste dansstages die we organiseerden, bracht dat wel wat onrust met zich mee bij de reguliere jonge dansers omdat ze niet goed wisten hoe om te gaan met deze dansers, die net dat ietsje anders zijn. Velen waren er ook nog nooit mee in contact gekomen. Na amper een dag was het verrassend hoe de reguliere kinderen evolueerden, waar ze in eerste instantie bang waren en naar de meisjes en jongens met een beperking staarden, vervaagde die barrière en zochten ze elkaar op. Het was mooi om te zien hoe de angst verdween en plaats maakte voor nieuwsgierigheid. Dat alles leidde tot vriendschappen en leerrijke momenten.”

Toen de papa van Elien vroeg of zijn dochter, met het syndroom van Down, kon deelnemen aan het paasdanskamp, besloten Sam en haar team Eliens droom om zelf dansjuf te zijn, waar te maken. “Elien danst al jaren bij ons in het Danshuis, eerst bij de G-dansgroep. Maar al snel bleek dat Elien ook bij de reguliere groepen kon aansluiten. Daar danst ze nu al drie jaar met veel plezier en inzet mee. Er bestond bij ons dan ook geen twijfel dat ze met haar goed gevoel voor ritme de kinderen moves zou kunnen aanleren.”

“Ik volg samen met mijn familie op woensdag Zumba hier in het Danshuis. Daaruit heb ik twee dansjes gekozen die ik de kindjes probeer aan te leren”, vertelt Elien. “Tot nu toe lukt het heel goed. Iedereen doet heel goed mee.” De monitoren stonden meteen achter het idee om Elien in hun team op te nemen. “Ze is een echte hulp, want naast het geven van de opwarming, helpt ze onder meer mee met het uitdelen van fruit, het spelen van spelletjes en het aandoen van de jasjes.”

“Ik ben blij dat ik deze kans krijg”, zegt Elien. “Ik geniet ervan, elke seconde.”