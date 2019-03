VIDEO: burgemeester en schepen van Onderwijs zorgen mee voor vervangprogramma op deze schoolstakingsdag Vanessa Dekeyzer

13u55 0 Boutersem In heel wat scholen werd er vanochtend gestaakt. Zo ook in de Vrije Basisschool De Mozaïek en de Gemeentelijke Basisschool Boutersem. Samen met de buitenschoolse kinderopvang Stekelbees, enkele vrijwilligers van de ouderraad, burgemeester Chris Vervliet (CD&V) en schepen van Onderwijs Tinne Alaerts (CD&V) konden de kinderen toch opvang krijgen op school. “Ik heb zelf les over de ruimte gegeven”, zegt burgemeester Vervliet.

“Wanneer je onderwijs biedt aan zo een grote groep leerlingen in onze gemeente, is het geen evidente keuze om de school zomaar te sluiten”, meent schepen van Onderwijs Tinne Alaerts. “Bovendien waren er wel enkele leerkrachten die niet wilden staken en aangezien het geen nationale staking is, zouden veel van onze twee verdienende inwoners met een probleem van opvang zitten. We hebben dan gekeken of we verantwoorde opvang konden bieden. Door de handen in elkaar te slaan met Stekelbees en vrijwilligers van de ouderraad en de burgemeester konden we dit realiseren voor zowel de Gemeentelijke Basisschool als voor De Mozaïek.”

In GO! De Notelaar werd er niet gestaakt. “De staking in de andere netten veroorzaakte evenwel extra inspanningen omdat deze school daardoor het leerlingenvervoer volledig voor haar rekening moest nemen, waar dit anders gedeeld wordt met de Gemeentelijke Basisschool. Om de lat gelijk te leggen tussen de drie netten zal de gemeente dan ook een kleine tegemoetkoming doen naar De Notelaar”, aldus burgemeester Vervliet.

De leerlingen van De Mozaïek werden tijdens de schooluren gratis opgevangen in de lokalen van Stekelbees nabij de Gemeentelijke Basisschool. De leerlingen van de Gemeentelijke Basisschool werden eveneens gratis opgevangen tijdens de schooluren. Schepen Alaerts begeleidde de kleutertjes en burgemeester Vervliet ging in het vijfde en zesde jaar les geven over de ruimte.

Wetenschapsbeleid

“Als burgemeester vind ik het belangrijk om bij jongeren de interesse voor wetenschap op te wekken. Ik vermoed overigens dat wij een van de weinige gemeenten in Vlaanderen zijn waar er een burgemeester of schepen bevoegd is voor Wetenschapsbeleid. In dat kader wil ik zeker samen met de drie scholen enkele acties rond wetenschap en technologie uitwerken. Dat moet zeker lukken want er wordt in de scholen al heel wat gedaan rond deze thema’s. Zo werd Go! De Notelaar enkele jaren geleden nog tweede op een wedstrijd georganiseerd door de Europese ruimtevaartorganisatie ESA. Ik hoop dus dat we nog veel jongeren warm te kunnen maken voor wetenschap.”