Vervliet en Dusart doen mee voor het Vlaams parlement vdt

25 maart 2019

08u25 0 Boutersem Ook CD&V heeft lokale Boutersemse kandidaten die op 26 mei deelnemen aan de verkiezingen. Gemeenteraadslid Bart Dusart en burgemeester Chris Vervliet zijn beiden te vinden op de lijst voor het Vlaamse parlement: Bart Dusart op de 11de plaats bij de opvolgers en Chris Vervliet als medelijstduwer bij de effectieven.

Bart wil vooral de klemtoon leggen op het welzijnsbeleid, een materie die hem nauw aan het hart ligt omwille van zijn beperking. “Uit mijn eigen ervaring put ik de kracht om mij te blijven in zetten voor iedereen en oog en oor te hebben voor de noden van de inwoners van Boutersem en het bredere Hageland. Er zijn nog veel openliggende werven: ouderenopvang, ontwikkeling van nieuwe samenwoonvormen zoals kangoeroewonen en zorgwonen, sociale woongelegenheid, verbetering van de mobiliteit van ouderen en mensen met een beperking en de uitbouw van dementievriendelijke gemeentes.”

De Boutersemse burgemeester Vervliet staat bekend als dossiervreter die zich liet opmerken door de gemeentefinanciën terug gezond te maken. Ook op Vlaams vlak gaat zijn belangstelling uit naar het economische. “Een economisch welvarend Vlaanderen en een sociaal beleid gaan hand in hand. Het is erg moeilijk een welzijnsbeleid te voeren als je niet op een stevige economie kunt terugvallen”, aldus Vervliet. “Boutersem is deze bestuursperiode begonnen als één van weinige Vlaamse gemeenten waar de belastingen verlaagd werden. Nochtans had niemand dat tijdens de verkiezingen beloofd. Je hoeft dus niet te beloven om te slagen. Misschien wordt dat wel mijn verkiezingsslogan.”