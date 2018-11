Vertrijk gehuld in een rookgeur Vier smeulende brandhaarden in Snoekengracht zijn boosdoener Vanessa Dekeyzer

16 november 2018

15u21 0 Boutersem De inwoners van Vertrijk worden al bijna een week getroffen door rookhinder. Oorzaak zijn vier smeulende brandhaarden in natuurgebied Snoekengracht. Er wordt met de vinger gewezen naar Natuurpunt, die hier afgelopen weekend samen met de Scouts beheerwerken uitvoerde, maar de natuurvereniging ontkent formeel. De politie zet het onderzoek verder.

“Al verschillende dagen hebben we last van een sterke brand-en roetgeur”, vertellen de bewoners van Vertrijk. “Gisteren hing er zelfs een echt rookgordijn. Dat had ongetwijfeld te maken met het rustige weer zonder een spiertje wind, zodat de rook naar beneden kon vallen. Vandaag is het gordijn weer wat meer opgeklaard, maar blijft de rookgeur aanwezig.”

Verschillende mensen zeggen problemen te hebben aan de luchtwegen en last van tranende ogen en hoofdpijn. “De politie is al ter plaatse geweest, maar tot op vandaag zijn er nog steeds geen echte maatregelen genomen. En van communicatie is er al helemaal geen sprake. Moeten we de ramen gesloten houden? Of moeten we ze net openen, want de rook zit bij iedereen binnenshuis. En hoe lang zal de hinder nog aanhouden?”, klinkt het ongerust.

“We hebben inderdaad verschillende klachten gehad en die zijn zeker terecht”, vertelt burgemeester Sarah Boon (sp.a). “De politie en de brandweer zijn intussen ter plaatse geweest. Volgens Natuurpunt lagen er een viertal hopen maaisel, maar werden die blijkbaar niet door hen aangestoken. De vraag blijft nu: door wie dan wel? De politie zal de zaak verder onderzoeken.”

Natuurpunt ontkent elke betrokkenheid. “Tijdens het beheerwerk met de Scouts vorige zaterdag werden er takken verbrand, geen hooi, op één enkele plaats, met permanent toezicht van twee of drie medewerkers plus mensen van de Scouts”, zegt Walter Troost van Natuurpunt kern Boutersem. “Ook zondag is er nog iemand van het beheerteam langs geweest om zeker te zijn dat het vuur uitgebrand was. Het is volstrekt uitgesloten dat dit aanleiding kon geven tot de geconstateerde vier brandhaarden, die vrij ver uiteen liggen. Iemand is die dus daarna komen aansteken. We kunnen nu alleen maar de politie haar werk laten doen.”