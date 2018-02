Verkeersdrempel Kerkomsesteenweg wordt hersteld 10 februari 2018

De verkeersdrempel op de Kerkomsesteenweg, ter hoogte van het kruispunt met de Leuvensesteenweg, wordt hersteld. Daarom zal de Kerkomsesteenweg in beide richtingen afgesloten worden tussen de Leuvensesteenweg en de Nieuwstraat. Er wordt een omleiding ingevoerd langs de Nieuwstraat en de Strijdersstraat. De werken starten op dinsdag 13 of woensdag 14 februari en zullen zo'n acht dagen in beslag nemen. Vermits er minstens 28 dagen nodig zijn voor het uitharden, zal dat deel van de straat wel afgesloten blijven tot 16 maart. (VDT)