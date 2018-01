Verkaveling Valkenberg krijgt eindelijk vorm CENTRAAL PARK VAN RUIM 1 HECTARE EN LOKALE SUPERMARKT START IN 2019 VANESSA DEKEYZER

23 januari 2018

02u24 0 Boutersem Brummo en Skyline Europe zullen dit voorjaar het plan indienen voor de bouw van eengezinswoningen, sociale koopwoningen en assistentieflats op een terrein van ongeveer vijf hectare in het centrum van Roosbeek. "Er wordt een groot centraal groen park van ruim één hectare aangelegd met speelmogelijkheden voor de buurt. Verder wordt er ruimte voorzien voor een lokale supermarkt", zegt Bart Dierick van Brummo.

In 2010 was er al sprake van een verkaveling Valkenberg en opnieuw in 2013, maar telkens rees er protest bij de omwonenden omdat ze vreesden voor bijkomende verkeersdrukte op de Groenstraat en de Valkenberg en wateroverlast. Vandaag ligt een nieuw plan klaar, waarbij rekening gehouden werd met de opmerkingen van de omwonenden. Het plan voorziet nu een toegang tot de nieuwe woonwijk enkel langs de Leuvensesteenweg, en dus niet langs de Groenstraat of de Valkenberg. "Dat kan door het aangrenzend domein van de lokale vishandel mee in het project op te nemen", zegt Bart Dierick van Brummo. "De verbinding tussen de nieuwe woonwijk en de omliggende Groenstraat en Valkenberg wordt enkel toegankelijk gemaakt voor fietsers, voetgangers en hulpdiensten. Daarbij worden de bestaande paden en voetwegen zoveel mogelijk behouden. Op die manier kunnen de bewoners van Roosbeek zich op een veilige manier verplaatsen."





Watergevoeligheid

De plannen werden eind december uit de doeken gedaan tijdens een druk bijgewoonde infovergadering. Opnieuw kwam de huidige watergevoeligheid aan de kant van de Groenstraat ter sprake. "Daar hebben we een oplossing voor met de aanleg van buffervijvers of wadi's, die een aanzienlijke hoeveelheid regenwater kunnen opvangen of infiltreren en het regenwater pas nadien geleidelijk wordt afgevoerd zodat er geen overlast ontstaat", aldus Dierick. "De capaciteit van die wadi's bedraagt ongeveer 600.000 liter. Alle nieuwbouwwoningen zullen ook van een regenwaterput voorzien worden."





Bekommernissen

"Dit project werd vele jaren geleden opgestart, maar rekening houdend met de reacties van de omwonenden hebben we Brummo gevraagd om maximaal rekening te houden met de bekommernissen", reageert schepen Günther Janssens. "Op ons verzoek heeft men een infovergadering georganiseerd alvorens het plan formeel bij ons in te dienen. Hierdoor krijgen de inwoners een bijkomende gelegenheid om hun opmerkingen over te maken. Indien mensen vragen hebben, nodigen we hen uit om onze diensten of Brummo te contacteren. Naast de realisatie van bijkomende serviceflats, vinden we het alvast positief dat er een lokale supermarkt bijkomt voor Roosbeek. Dit zal een stimulans zijn voor de werkgelegenheid en geeft mensen de kans om lokaal hun boodschappen te doen. De parking van de supermarkt zal ook dienst doen als parking voor de voetbal."