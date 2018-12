Vergeefse klopjacht op twee inbrekers Redactie

12 december 2018

Een woning in de Strijdersstraat in Boutersem kreeg dinsdag omstreeks 18 uur ongenood bezoek. De inbrekers werden vermoedelijk betrapt en zetten het op een lopen. De politie snelde ter plaatse. Een agent merkte het duo aan een woning langs de Leuvensesteenweg op. Hij kwam net te laat om de twee mannen te klissen. Ze liepen de tuin in, waarna een klopjacht begon. De politie zette daarbij een speurhond en een helikopter in. Na ruim twee uur werd de actie afgebroken zonder resultaat. De politie vroeg de buurtbewoners om alert te blijven.