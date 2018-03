Verbroedering houdt het voor bekeken GEMEENTE ZOEKT NIEUWE SPORTIEVE INVULLING VOOR TERREINEN VANESSA DEKEYZER

22 maart 2018

02u30 0 Boutersem Na 71 jaar zet voetbalclub Verbroedering haar activiteiten stop. De lokale voetballiefhebber zal zich dus tot een van de twee resterende ploegen in Roosbeek of Butsel moeten wenden. Gezien de terreinen aan de Bosstraat leeg komen te staan, doet sportschepen Günther Janssens (sp.a) op om hiervoor nieuwe initiatieven te ontwikkelen.

Schepen Janssens betreurt de beslissing van Verbroedering Boutersem, maar begrijpt de stopzetting. "Het is jammer om te zien dat een mooie club met een rijke traditie de handdoek in de ring gooit. Vorig jaar nog besliste VC Jong Neervelp om te fuseren met Roosbeek. We moeten vaststellen dat veel voetbalclubs het vandaag steeds moeilijker hebben om het hoofd boven water te houden."





Nieuwe club

Door de beslissing komen de voetbalterreinen en de kantine aan de Bosstraat vrij. Verbroedering Boutersem zal de kantine overdragen aan de gemeente die ook eigenaar is van de velden. Beide partijen hebben nu afgesproken op zoek te gaan naar een nieuwe sportvereniging. "Aan het einde van het voetbalseizoen zullen de velden vrij zijn", zeggen de voorzitter en penningmeester van de voetbalclub, Daniel Dumont en William Scheepmans. "We hopen dat er tegen dan een nieuwe sportclub kan gevonden worden die de kans zal hebben om er een nieuwe toekomst uit te bouwen. We zijn de supporters en vrijwilligers dankbaar voor hun jarenlange steun en inzet."





Ook sportschepen Janssens wil het sportaanbod in de gemeente versterken. "Dankzij het enthousiasme van vele sportievelingen en de nieuwe sportinfrastructuur zagen de afgelopen jaren verschillende nieuwe sportclubs het levenslicht in Boutersem. De gemeente hoopt dan ook dat de vrijgekomen sportvelden zullen worden ingenomen door een of meerdere nieuwe sportinitiatieven", aldus schepen Janssens. "Het zou fantastisch zijn om sportliefhebbers of nieuwe sportinitiatieven te mogen verwelkomen en hen de kans te geven om hun droom te ontplooien op deze sportsite."





Sportconsulent

Geïnteresseerde sportclubs of sportievelingen die een club wensen op te starten, kunnen zich richten tot sportconsulent Erwin Vandenbergh. Ze kunnen ook steeds een e-mail sturen naar sport@boutersem.be.