Velpeleven op de planken 16 februari 2018

Toneelgezelschap Velpeleven staat weer op de planken, dit keer met 'What's up James?', een klucht van Julia Engelen in een regie van James Vanhumbeeck. De voorstellingen vinden plaats in de parochiezaal van Roosbeek op 2 en 3 maart en op 9 en 10 maart,altijd om 20 uur. Kaarten zijn te verkrijgen aan 8 euro in voorverkoop op het nummer 475/57.97.72 of via mail naar info@velpeleven.be. Aan de kassa betaal je 10 euro. (VDT)