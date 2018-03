Velpehoevewandeling 15 maart 2018

Op zondag 25 maart 2018 kan je samen met Pasar Boutersem een rustige wandeling van 9 kilometer maken door Vertrijk en Neervelp. De deelnemers vertrekken aan het mooie kasteeldomein van Kwabeek en wandelen vervolgens naar het hoger gelegen gedeelte van Vertrijk, waar ze kunnen genieten van prachtige vergezichten over Korbeek-lo en Pellenberg. Even voorbij de brug over de E40 en de HST-lijn Brussel-Luik passeren ze een van de talrijke prachtige hoeves op de wandeling. De tocht loopt verder door de Velpevallei. Iedereen is welkom om 14 uur aan het kasteel van Kwabeek, op de parking aan de achterzijde. (VDT)