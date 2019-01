Van kleuterjuf tot pilatescoach met eigen studio “Dit is waar ik gelukkig van word", aldus Kelly Schepers. Vanessa Dekeyzer

28 januari 2019

11u21 0 Boutersem Kelly Schepers ruilt haar job als kleuterjuf in voor de uitbating van haar nieuwe pilatesstudio Pure K Pilates. “Omdat pilates me op alle vlakken verrijkt, me energie en vrijheid geeft en me vooral gelukkig maakt, is het een droom die uitkomt nu ik alle dagen kan doen wat ik graag doe is!”

Kelly beoefent zelf al acht jaar pilates. “Vijf jaar geleden vroeg mijn pilatescoach Martien Janssen van Pilates BodyCenter in Meeuwen of ik het zag zitten om zelf les te geven. Ik ben dan begonnen aan mijn opleiding Classical Pilates bij Martien en 4,5 jaar geleden ben ik ook effectief gestart met lesgeven in Pilates Body Center in Meeuwen. Dat gebeurde in bijberoep, want ik stond als kleuterjuf voor de klas in een school in Maasmechelen.”

De passie voor pilates groeide steeds verder. “Als ik zag hoe gelukkig Martien was omdat ze pilatescoach als beroep uitoefende, wilde ik dat ook. Vorig jaar heb ik de knoop doorgehakt en de beslissing genomen om uit het onderwijs te stappen en mijn eigen pilatesstudio uit te bouwen. Pilateslessen geven geeft me enorm veel voldoening, energie en je ziet mensen groeien in zowel hun lichamelijke als geestelijke ontwikkeling. Je krijgt mensen met verschillende lichaamsklachten in je groepen en als ze dan na enkele weken of maanden tegen je zeggen dat hun klachten door de pilates verdwenen zijn, is dat gewoon super. Want pilates is niet zomaar lesgeven in bewegen, het is mensen begeleiden, ondersteunen en vooral ook een luisterend oor bieden voor hun klachten. En dat maakt me gelukkig.”

In studio Pure K Pilates in de Dorpsstraat 1B kan je groepslessen volgen op professionele pilatestorens in verschillende niveaugroepen die gaan van beginner tot gevorderen. Of je kan privéles volgen, individueel, per twee of per drie. Voor individuele begeleiding gebruiken we ook de reformer en barrel. Mijn pilateslessen zijn zowel voor vrouwen als mannen van 16+.” Meer info vind je op de Facebookpagina en op www.pure-k-pilates.be/.