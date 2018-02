Valentijns-voorstelling Plaisir d'amour 14 februari 2018

Vanavond om 20 uur kan je terecht in de bib van Boutersem voor de Valentijnsvoorstelling Plaisir d'amour, een intieme voorstelling over leven en liefde door Lieve Martens en Joris Crols. De organisatie ligt in handen van de bib en de cultuurraad Boutersem.





Toegang bedraagt 2 euro. (VDT)