Uitreiking geboortebomen 14 maart 2018

Er werden in 2017 in Boutersem 71 kindjes geboren, waarvan 37 jongens en 34 meisjes. De ouders worden naar goede gewoonte door het gemeentebestuur uitgenodigd om een geboorteboom op te halen. De uitreiking gebeurt op zaterdag 24 maart om 14 uur in het cultureel centrum. (VDT)