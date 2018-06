Uitdunning H.Geestbos 28 juni 2018

Groen gemeenteraadslid Tom Van Vlierberghe informeerde op de gemeenteraad naar het uitdunnen van de bomen in het H.Geestbos in Kerkom. Burgemeester Sarah Boon (sp.a) is op de hoogte van de activiteiten in het bos. "En dat in het volle broedseizoen, waardoor ik meteen op zoek naar uitleg ben gegaan. Na een afspraak met het Agentschap Natuur en Bos bleek de uitdunning nodig om de bomen weer wat zuurstof te geven. Blijkbaar is de voorbije twintig jaar niets in het bos gebeurd en kadert de kapping in het bosbeheersplan. Vrijdag gaan we opnieuw aan tafel zitten, graag ook in aanwezigheid van Natuurpunt, om toch nog iets meer toelichting te krijgen." (VDT)