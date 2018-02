Tweede editie van Kunstroute 02 februari 2018

In september 2016 vond voor de eerste keer 'Kunstroute Boutersem' plaats. Wegens het meer dan geslaagde concept en de grote interesse in het werk van lokale kunstenaars en ambachtslui, besliste de cultuurdienst van de gemeente om dit jaar de kunstroute voor een tweede keer te organiseren en te laten samenvallen met de 'Week van de Amateurkunsten 2018'. Het openingsmoment vindt plaats op vrijdag 27 april. Op zaterdag 28 en zondag 29 april kan je verschillende deelnemende kunstenaars opzoeken in hun atelier. Anderen zullen hun werken tentoonstellen op één centrale locatie. Wens je nog deel te nemen? Neem dan snel contact op met Helga Bollens op het nummer 016.72.10.71 of via mail naar dienstcultuur@boutersem.be.