Tweede editie eetdag Tuur Merens is een voltreffer 02 maart 2018

De tweede editie van de eetdag ten voordele van veldrijder Tuur Merens uit Willebringen was een voltreffer. De eetdag lokte enkele honderden hongerigen.





Behalve lekker eten konden de gasten in het Buurthuis in Korbeek-Lo terecht voor prachtige tombolaprijzen. Zo konden ze een espressomachine en verschillende flessen cava winnen.





De sfeer zat er meteen goed in bij de vele familie, vrienden en helpers die voor nieuweling Tuur met plezier de handen uit de mouwen staken. Iedereen trok achteraf met een glimlach huiswaarts.





(SVDL)