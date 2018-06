Twee nieuwe kandidaten voor sp.a 12 juni 2018

In een eerste aankondiging kwam sp.a Boutersem naar buiten met twee jonge vrouwen als eerste kandidaten. Vandaag is het de beurt aan twee mannelijke vijftigers. De ene is heel sportief, de andere is heel zorgzaam. Het gaat om Jacques Billet (58) en Marc Geys (54).





Tandtechnicus Jacques, geboren en getogen in Roosbeek, is een echte dorpsmens én teamspeler. "Je bent maar zo jong van hart en geest als je zelf wil" aldus Jacques, die samenwoont met Christine Dejaeger, schepen van Openbare Werken en Landbouw.





Marc heeft Limburgse roots maar woont sinds 1995 in Boutersem. Deze zorgzame vader werkt al zijn hele leven als verpleegkundige. (VDT)