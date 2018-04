Toonmomenten Danshuis 27 april 2018

Op zondag 29 april viert Danshuis Boutersem haar vijfjarig bestaan met toonmomenten in zaal Manège in Tienen. Er zijn voorstellingen om 13, 16 en 19.30 uur. Om 21 uur volgt een après dansant met live act. Tickets zijn te koop in Time Out of De Pitstop. Alle info vind je op www.danshuis.be. (VDT)