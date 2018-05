Tien jaar pastorietuin Roosbeek 16 mei 2018

Op zondag 27 mei kan je van 10 tot 18 uur terecht op het Dorpsplein van Roosbeek en in de pastorietuin voor onder meer een streek- en boerenmarkt, kinderanimatie, demonstratie van ambachten, gelegenheidscafé, rondleidingen in de tuin, zoektocht en volksspelen. Doorlopend is er een fototentoonstelling '10 jaar Pastorietuin', die ook op zaterdag toegankelijk is. (VDT)