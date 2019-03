Theatergezelschap Wuivend Riet brengt voorstelling over Robert Schuman vdt

06 maart 2019

Theatergezelschap Wuivend Riet, met onder andere regisseur Ed Vanderweyden en toneelspeler-schrijver-kunstenaar Cis Van Peer uit Kerkom, brengt een zeer leuke voorstelling over mijnheer Robert Schuman. Wil je iets bijleren over het ontstaan van Europa? Kom dan zeker op 23 maart naar de voorstelling. Het stuk wordt ingeleid door Hendrik Vos. Deze voorstelling wordt naar aanleiding van de Europese verkiezingen ook in scholen opgevoerd. De deuren van de gemeentelijke feestzaal gaan open om 20 uur. Tickets kosten 15 euro en kan je bestellen via mail naar voorstelling.MrRobert@gmail.com.