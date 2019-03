Subsidies voor aanleg fietspad Koutemstraat vdt

18 maart 2019

De deputatie van Vlaams-Brabant heeft principieel de subsidies goedgekeurd voor de aanleg van een fietspad langs de Koutemstraat en Torenhofstraat. Dit fietspad is onderdeel van de Ruilverkaveling Willebringen. Het is de bedoeling dit te vervolledigen met een fietspad tussen Willebringen en Honsem en vandaar richting Meldert. De werken voor het eerste gedeelte zijn gepland in 2019-2020.