Studie voor renovatie schoolsportzaal 29 juni 2018

02u24 1

De gemeente gaat een studie uitschrijven voor de renovatie van de schoolsportzaal. En dat is volgens schepen Günther Janssens (sp.a) nodig want de zaal is niet meer aangepast aan de huidige normen.





"Deze dateert dan ook van de tijd dat ik de lagere school heb verlaten", zegt de schepen lachend. "Het dak is al jaren zo lek als een zeef, we moeten naar meer duurzame verlichting, de kleedkamers en het sanitair zijn gedateerd, de akoestiek is een ramp en ook de vloer moet herbekeken worden. We bekijken ook de mogelijkheid tot uitbreiding. Een bijkomende kleine ruimte voor bijvoorbeeld dans of gevechtsport zou ideaal zijn. We zien in de gemeente echt een boom in het sportgebeuren. Bij de komst van de gemeentelijke sporthal Sport'o'Droom merkten we in eerste instantie een verhuis van clubs van de schoolsportzaal naar daar. Maar ondertussen is daar ook al een overflow, zodat de schoolsportzaal opnieuw meer in gebruik genomen is."





Onder meer United By Wheels, die omnisport voor rolstoelgebruikers aanbiedt, maakt gebruik van de schoolsportzaal. "We zijn de gemeente heel dankbaar dat we hier onze werking konden opstarten, want in de Sport'o'Droom konden we niet meteen terecht, omdat de rolstoelen niet geschikt waren voor de vloer", zegt gemeenteraadslid Bart Dusart (CD&V) en lid van United By Wheels. "Met de renovatie van de zaal zullen we in de toekomst nog beter kunnen sporten." (VDT)