Straffe Streek wordt Warmste Streek vdt

23 november 2018

18u16 0 Boutersem Streekproducten Vlaams-Brabant vzw doet mee aan de Warmste Week. De organisatie plaatst collectebussen bij producenten en verkooppunten van Vlaams-Brabantse streekproducten, waarvan de opbrengt naar de Voedselbanken gaat.

“Dat goede doel lag voor de hand omdat we dagelijks bezig zijn met lokale voeding en de missie van Voedselbanken, de strijd tegen honger en voedselverspilling, ons dus aanspreekt”, zegt Vleminckx, voorzitter van Streekproducten Vlaams-Brabant vzw. In totaal staan er zo’n 200 collectebussen in Vlaams-Brabant. Ze zullen van 15 november tot en met 15 december hun bezoekers stimuleren om een bijdrage te geven voor de Warmste Week. Bij hoevewinkel het Aardappelhof in Boutersem, waar de actie werd voorgesteld, doen ze alvast mee. “We vinden dit een heel mooi initiatief waar we graag aan meewerken”, klinkt het.

Het Straffe Streek-team legt op 20 december ook een dubbele ‘warmathon’ af, die ook online gesponsord kan worden. Om 9 uur verzamelen de deelnemers aan het provinciehuis in Leuven voor een fietsrit van 55 kilometer tot in Bornem, waarna de laatste 30 kilometer te voet naar het Domein Puyenbroeck in Wachtebeke worden afgelegd. In Wachtebeke vindt de live uitzending van de Warmste Week op Studio Brussel plaats. “We zullen er de cheque overhandigen aan de Voedselbanken.” Meer info vind je op www.straffestreek.be.